Knockout City d’EA a attiré cinq millions de joueurs

Le titre multijoueur sur le thème du Dodgeball, Knockout City, a été joué par plus de cinq millions de personnes.

C’est selon l’éditeur Electronic Arts, qui a révélé le jalon le 3 juin, près de deux semaines après la date de sortie du jeu le 21 mai. Au cours des cinq premiers jours de Knockout City, il a été joué par plus de deux personnes.

Initialement, le jeu devait être gratuit jusqu’au 31 mai. Cependant, EA a maintenant prolongé la période gratuite, ce qui signifie que Knockout City est libre d’essayer jusqu’à ce que les joueurs atteignent le rang de rue 25.

“Merci, bagarreurs, d’avoir fait du lancement du jeu Knockout City et de Block Party un événement incroyable de dix jours qui a dépassé les attentes”, a écrit EA.

“Cette fête a été inoubliable à bien des égards, et nous sommes ravis de voir le soutien et la positivité affluer de votre part, notre communauté ! Depuis le lancement, nous avons vu 5 millions de nouveaux bagarreurs se joindre à nous dans des matchs, c’était incroyable—et inattendu : du gameplay, des centaines de milliers d’équipages se sont formés, plus d’un demi-milliard de KO ont été décrochés, des millions d’heures de jeu ont été regardées et, osons le dire ?, des milliers d’amitiés se sont nouées en cours de route. se frapper au visage avec un ballon chasseur ?”

Knockout City a été révélé en février et est développé par Velan Studios. En 2019, il a été révélé que ce studio – fondé par des vétérans d’Activision’s Vicarious Visions – s’était associé à EA pour un nouveau titre.

