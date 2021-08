Knockout Home Fitness apporte plus d’entraînements de haute intensité pour changer

Vous vous sentez épuisé par des activités telles que Ring Fit Adventure et Fitness Boxing ? Eh bien, XSEED Games a quelque chose à dire à ce sujet.

L’éditeur devrait sortir Knockout Home Fitness, un jeu de fitness avec “des entraînements de haute intensité avec des mouvements inspirés des arts martiaux”, sur Nintendo Switch en septembre. Il a en fait été lancé au Japon en octobre dernier sous le nom de FiNC HOME FiT, car il a été développé sous la supervision de la populaire application de fitness japonaise, FiNC.

Le jeu propose une gamme de mouvements qui font travailler le haut du corps, ainsi que des coups de pied, des genoux et des squats pour le bas du corps. Si vous souhaitez adopter une nouvelle routine de remise en forme avec votre Switch, consultez cette description officielle et cette liste de fonctionnalités :

Prenez un Joy-Con dans chaque main et préparez-vous à obtenir d’excellents résultats rapidement avec un programme d’entraînement développé spécifiquement pour la Nintendo Switch. Donnez un coup de grâce à l’inactivité avec des entraînements courts et intenses du corps entier conçus par des experts pour maximiser la combustion des calories avec des frappes basées non seulement sur la boxe, mais aussi sur d’autres arts martiaux tels que le Muay Thai, le karaté et le kung-fu ! Suivez vos progrès et visez des objectifs à long terme avec le mode d’entraînement personnel, ou passez au mode fitness de 3 minutes à haute efficacité pour vous défouler. Knockout Home Fitness propose plus de 25 morceaux de musique variés et quatre entraîneurs personnels, chacun avec son propre style d’entraînement et sa propre personnalité.

Principales caractéristiques ● Véritable remise en forme complète du corps, 60 cours— Exercices intenses pour brûler des calories avec des mouvements basés sur la boxe et d’autres arts martiaux tels que le karaté, le kung-fu et le Muay Thai avec de nombreux cours créés pour tous les niveaux de condition physique

● Entraînements quotidiens en 15 minutes environ— Offrant des options pour n’importe quel style de vie ou horaire, les joueurs peuvent choisir entre le mode Fitness de 3 minutes, offrant des entraînements de haute intensité sélectionnables, ou un mode d’entraînement personnel préprogrammé qui offre une sélection variée de routines d’exercices quotidiens, y compris des étirements qui peuvent être complétés en environ 15 minutes.

● Suivez les progrès et restez concentré sur les résultats— L’élégante fonction « Mon rapport » fournit des statistiques sur la fréquence, la durée, les calories brûlées et enregistre les actions terminées au même endroit

● Quatre remorques axées sur la personnalité— Quatre entraîneurs personnels avec des personnalités adaptées au style d’entraînement préféré d’un joueur, allant d’amical à strict, proposent des routines quotidiennes personnalisées alignées sur les objectifs individuels et gardent les choses fraîches avec de nouvelles activités chaque jour

Le jeu est un titre exclusif Switch qui sera lancé le 28 septembre en Amérique du Nord, suivi d’un lancement un peu plus tard le 8 octobre en Europe. Une édition physique est désormais disponible en pré-commande chez les détaillants participants tels que Amazon US / Amazon UK et GameStop, au prix de 39,99 $ / 34,99 £.

