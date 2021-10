Knucklehead de la semaine: Joe Biden et sa débâcle à la mairie sur CNN

Je sais, je sais… Je sais à quoi tu penses. « Joe Biden, vraiment ? Vous pourriez l’avoir comme Knucklehead de la semaine tous les samedis. Et vous avez raison, bien sûr. Mais certaines semaines, il est plus gros que d’autres, et sa performance de jeudi était tout simplement trop ridicule pour être ignorée.

Gagnant : La « réunion de la mairie » de Joe Biden sur CNN était un spectacle à voir.

La soi-disant « réunion de la mairie » jeudi soir a été organisée pour être une promenade de gâteau pour le président Joe Biden. C’était à Baltimore, Maryland, une ville qui est à peu près aussi bleue que possible. C’était sur CNN, un réseau qui n’est essentiellement qu’un autre bras du service de communication de son administration. Et cela a duré moins de soixante-quinze minutes, ce qui signifiait que Biden pouvait répondre à quelques questions et aurait encore le temps de retourner au sous-sol de la Maison Blanche et de regarder les rediffusions de The Munsters. Mais à tous points de vue, jeudi soir a été un désastre pour le président.

Ce n’est pas très souvent que nous entendons quelqu’un dans les médias grand public appeler le président pour avoir menti, mais c’est exactement ce qui s’est passé quelques minutes après la fin de l’émission. Même CNN a dû reconnaître la malhonnêteté de Biden, déclarant que « Biden a fait de fausses affirmations, ainsi que d’autres affirmations qui auraient pu utiliser un contexte supplémentaire. Et quand Biden ne mentait pas, il perdait le fil de ses pensées, identifiait mal les membres du public et demandait de l’aide à l’animateur de CNN, Anderson Cooper. Considérez quelques-uns des moments les plus troublants de Biden :

Un étudiant a demandé à Biden pourquoi il n’était pas encore allé à la frontière sud, et Biden a simplement ignoré la question. Cooper a ensuite pressé Biden d’y répondre, auquel cas Biden a expliqué: « J’y suis déjà allé et je ne l’ai pas fait – je veux dire, je le sais bien. Je suppose que je devrais descendre. Mais le – mais l’essentiel est que : je n’ai pas eu beaucoup de temps pour descendre. Trop occupé pour visiter le site de l’une de vos crises les plus urgentes ? Hmm. Plus tard, le fait que Biden n’ait pas réellement été à la frontière a abouti à ce joyau d’une tentative de contrôle des dégâts, « [I’ve been] voyager autour du monde. Mais je prévois – maintenant, ma femme, Jill, est en panne. Elle a été des deux côtés de la rivière. Elle a vu les circonstances là-bas. Vraiment? Des deux côtés de la rivière ? Wow. Et tout ce que nous avons à faire, c’est que nos femmes rendent visite quelque part et cela compte pour nous le faire ? C’est bon à savoir… ma femme et moi allons devoir nous asseoir et discuter de celui-ci. Alors que Cooper posait une question à Biden sur l’inflation économique, le président est resté dans une pose rappelant Buck Rogers et son légendaire jet pack. Il se tenait debout, les deux coudes à 90 degrés et les poings serrés. C’était gênant au point d’être inconfortable à regarder. « En haut, en haut et loin ! » En essayant de se souvenir du nom du port de Long Beach – vous savez, celui de Californie qui est sauvegardé à mi-chemin de l’océan Pacifique avec des marchandises qui ne peuvent pas être déchargées en raison de l’incompétence de Biden – Biden ne pouvait pas se souvenir du nom de Le port. C’est devenu si grave qu’il a regardé Cooper et a dit: « Qu’est-ce que je ne fais pas ici? » Oui, il l’a dit à voix haute. En ce qui concerne les vaccins COVID, Biden a lâché ce whopper: « Quand j’ai été élu pour la première fois, il n’y avait que 2 millions de personnes qui avaient reçu des vaccins COVID aux États-Unis d’Amérique – avaient le vaccin. » Cette affirmation était si flagrante que CNN a en fait déclaré: « L’affirmation de Biden sur » 2 millions de personnes « était inexacte, quelle que soit la manière dont vous l’analysez. » Et encore une fois, c’est CNN qui fait le point. Biden a encore fait ce chuchotement super effrayant, cette fois-ci alors qu’il faisait ce faux point concernant la fiscalité : « Vous avez 55 entreprises, par exemple, aux États-Unis d’Amérique, qui gagnent plus de 40 milliards de dollars, ne payez pas un centime— pas un seul petit cent rouge. Il a également fait le signe « OK » avec ses doigts pour une raison quelconque, qui était censée être verboten en raison d’être raciste, ou quelque chose du genre. Le gars est juste bizarre. Au cours d’un point que Biden essayait de faire valoir sur «l’intégrité du ministère de la Justice», il a poursuivi l’une de ces longues diatribes décousues où il trébuche sur ses mots. Si vous ne l’avez pas vu, vérifiez-le ici et notez comment il doit faire une pause, fermer les yeux et probablement réfléchir très fort à ce qu’il essaie de dire. Est-il possible que nous ayons vraiment eu 80 millions de personnes qui ont voté pour ce clown ?

Il est facile d’être un quart-arrière de fauteuil et de tirer sur quelqu’un après une démonstration comme celle de Biden jeudi. Personne n’est parfait et certains d’entre nous sont moins parfaits que d’autres. Mais cet homme est, après tout, le président des États-Unis. C’est la personne la plus puissante au monde, et il devrait être scruté.

Bien qu’il y ait beaucoup de choses que l’on pourrait conclure de la dernière assemblée publique de Biden, aucune d’entre elles n’est bonne, du moins si l’on est honnête. Et si nous sommes honnêtes, la conclusion la plus évidente à laquelle nous pourrions arriver est la suivante : Joe Biden est un cinglé.

Mention honorable n°1 : le gouverneur de Californie Gavin Newsom signe un décret sur la crise de la chaîne d’approvisionnement qui ne résout rien.

Comme mentionné ci-dessus, la crise de la chaîne d’approvisionnement dans les ports californiens a atteint un point critique et, si elle n’est pas corrigée rapidement, elle pourrait durer jusqu’à l’année prochaine ou plus. Alors, qu’est-ce qu’un gouverneur doit faire ? Comment résoudre de tels problèmes ? En signant des décrets absolument dénués de sens, bien sûr.

L’ordre de Newsom de mercredi ordonne aux agences d’État d' »identifier des moyens supplémentaires de réduire la congestion dans les ports californiens ». Voilà une bonne idée, Gavin. Cela devrait faire l’affaire. L’ordre demande également aux responsables de « continuer à se coordonner avec le groupe de travail sur les perturbations de la chaîne d’approvisionnement de l’administration Biden-Harris ». Attends une seconde. S’ils le font déjà, pourquoi devez-vous leur demander de « continuer ? » Pensent-ils que la crise est terminée ? Est-ce que quelqu’un leur a dit que tout allait bien maintenant et qu’ils pouvaient arrêter ? Soyez tranquille, la Californie et tous ceux qui dépendent de ses ports pour recevoir les marchandises dont ils ont besoin… Gruesome Newsom est sur l’affaire, et il a tout compris.

Mention honorable n ° 2: Ohio College Student est effrayé par les «hommes cisgenres» travaillant dans les dortoirs.

Un étudiant de l’Oberlin College de l’Ohio a écrit un éditorial critiquant la décision de l’école de faire venir ce qui serait probablement des « hommes cisgenres » pour installer de nouveaux radiateurs dans le dortoir « espace sûr » de l’école pour les femmes et les étudiants transgenres. La diatribe de l’élève comprenait ce qui suit : « J’étais en colère, effrayé et confus. Pourquoi le Collège n’a-t-il pas terminé l’installation au cours de l’été, alors que le bâtiment était vide ? Pourquoi ne pouvaient-ils pas nous dire précisément quand les ouvriers seraient là ? Pourquoi nous informaient-ils seulement la veille du début de l’installation ? »

Les fonctionnaires de l’Oberlin College viennent d’apprendre une leçon précieuse : lorsque vous jouez à des jeux stupides, vous gagnez des prix stupides. Il est peu probable qu’ils comprennent la leçon, mais elle est néanmoins là, juste devant eux. Lorsque vous activez, et en fait encouragez, un environnement dans lequel des « espaces sûrs » existent, vous devez vous attendre à avoir de telles réactions idiotes. Continuez avec votre éveil et bientôt, vous séparerez tous les aspects de la vie étudiante en fonction d’une litanie interminable de traits éveillés et intersectionnels. Tu récoltes ce que tu sèmes, Oberlin.

