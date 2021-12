Knucklehead de la semaine : tout le monde admet que Jussie Smollett est coupable… sauf Jussie Smollett

Il y a des semaines pour lesquelles il est pénible d’être conservateur. La semaine du jour des élections 2020 était l’une de ces semaines, tout comme la semaine du 6 janvier, plus tôt cette année. Et puis… puis il y a des semaines pour lesquelles il est absolument glorieux d’être conservateur. De telles semaines incluent des cas où nos alliés sont justifiés, ou peut-être nos idéaux conservateurs sont validés. Ou mieux encore, de temps en temps, nous avons droit à une semaine au cours de laquelle nous voyons un individu qui est tout à fait représentatif de tout ce qui ne va pas avec nos adversaires idéologiques se voir donner ses justes desserts. Ce fut le cas cette semaine, et l’on peut remercier l’incomparable Jussie Smollett pour cette intense

satisfaction que nous éprouvons.

Gagnant : Jussie Smollett est reconnu coupable mais continue de doubler la mise en clamant son innocence.

L’ancien acteur d’Empire Jussie Smollett aurait dû se conformer à la première règle des trous, qui stipule: « Quand vous êtes dedans, arrêtez de creuser. » Et bien qu’il y ait de nombreuses raisons d’honorer M. Smollett en tant que top knucklehead de cette semaine, c’est son insistance à ignorer la réalité que nous citons comme la principale justification.

L’incident mis en scène qui a déclenché toute cette affaire s’est produit en janvier 2019, il y a près de trois ans maintenant, lorsque Smollett a contacté la police de Chicago aux petites heures du matin avec des températures glaciales et des rafales de vent. Son histoire était si risible qu’elle aurait pu être tirée d’un sketch de Saturday Night Live ; un vieux sketch de SNL des années 1970 aux années 1990 quand c’était encore drôle.

Smollett, qui est noir et gay, a déclaré à la police que deux hommes blancs portant des chapeaux MAGA l’avaient attaqué alors qu’il quittait un restaurant Subway, le traitant d’insultes racistes et anti-gays et s’exclamant « C’est le pays MAGA ! » Les agresseurs, selon Smollett, l’ont agressé physiquement, mais seulement légèrement, et lui ont jeté un nœud coulant autour du cou avant de le quitter. Lorsque la police est arrivée à la résidence de Smollett, il mangeait le même sandwich de Subway et il avait toujours le nœud coulant susmentionné autour du cou.

Tout d’abord, l’idée qu’il existe de tels fanatiques pro-Trump dans le centre-ville de Chicago défie la logique. Deuxièmement, personne de sensé ne patrouille dans les rues de Chicago à la recherche de quoi que ce soit à des températures à un chiffre à cette heure de la nuit, et encore moins à la recherche de jeunes hommes noirs homosexuels à terroriser. Troisièmement, même s’il y avait de telles personnes, elles ne transporteraient pas un faux nœud coulant à utiliser comme accessoire. Et enfin, si quelqu’un vous attaque et vous agresse, il y a de fortes chances qu’il ne vous permette pas de simplement garder votre sous-sandwich. Rien de tout cela n’a été compté, mais c’était l’histoire de Jussie Smollett.

La gauche et leurs médias l’ont mangé, car tout ce que Smollett a affirmé correspondait parfaitement à leur récit : les hommes noirs homosexuels sont des victimes, et les hommes blancs hétérosexuels qui soutiennent Donald Trump sont des agresseurs. Ils ont écarté les défauts évidents de son histoire et ont mordu à l’hameçon de Smollett : hameçon, ligne et plomb. La candidate à la présidentielle de l’époque, Kamala Harris, a qualifié cela de « lynchage des temps modernes ». Al Sharpton a appelé à la peine maximale pour les auteurs. Pete Buttigieg a qualifié cela d’attaque horrible. Et Eric Swalwell a qualifié l’attaque présumée de « vile » et de « tragique ». Il était évident dès le début que l’histoire était fausse, mais la gauche était à tapis sur la revendication de Smollett, et Smollett a continué à promouvoir son histoire.

Alors que les médias de l’establishment ont tenu bon et ont claironné l’histoire de l’effondrement de Smollett, le reste d’entre nous ne pouvait s’empêcher de rire. Des personnalités telles que Charles Barkley et Dave Chappelle ont martelé de manière hilarante Smollett. Chaque publication et mème sur les réseaux sociaux était plus drôle les unes que les autres. Nous savions tous que c’était un canular, le concert était terminé dès le départ. Mais Smollett a continué à professer son innocence.

Finalement, pratiquement tous les partisans de Smollett l’ont abandonné. Lorsque nous avons pris connaissance des deux frères nigérians qui l’avaient aidé à organiser l’attaque, certains à gauche sont sortis et ont dénoncé Smollett, mais la plupart se sont simplement tus et ont espéré que nous oublierions tous l’histoire. Mais pas Smollett.

Il a continué à prétendre que son histoire était vraie. Lorsque le procureur Kim Foxx a décidé de ne pas inculper Smollett, l’acteur nous a donné l’ancienne routine « Je vous l’avais bien dit ». Puis, après qu’un procureur spécial a été nommé et a avancé dans son inculpation, Smollett a tenu bon et a prédit qu’il serait déclaré innocent. Puis, au cours de son procès, Smollett s’est inexplicablement monté à la barre des témoins et a décidé de faire la leçon au procureur, se ridiculisant ainsi.

Et puis, enfin, le coup de grâce. Après l’annonce du verdict de Smollett jeudi soir, l’acteur ayant été reconnu coupable de cinq des six chefs d’accusation retenus contre lui, son avocat nous a informés que Smollett ferait appel de sa condamnation, déclarant : « Nous sommes convaincus à 100 % que cette affaire être gagné en appel. À droite. Bien sûr que vous le faites.

Jussie Smollett devrait être mortifié, et peut-être qu’il l’est. Il est maintenant un criminel reconnu coupable, et il pourrait encore se retrouver derrière les barreaux lorsqu’il sera condamné le mois prochain. Il a mis en scène l’un des canulars les plus scandaleux et ridicules que nous ayons jamais vus, et tout le monde le sait, y compris Smollett lui-même. Tu es une personne méprisable, Jussie. Vous avez pris une décision idiote et avez essayé de profiter personnellement de la diabolisation de la moitié du pays (les partisans de Trump) avec vos mensonges. Vous devez reconnaître votre erreur et accepter votre punition. Et jusqu’à ce que vous le fassiez, vous êtes un imbécile.

Mention honorable n°1 : Hillary Clinton lit son discours de victoire présidentielle devant la caméra.

Pour ceux qui se demandent pourquoi Mme Clinton ne s’en va pas, nous n’avons aucune explication raisonnable. Votre supposition est aussi bonne que la nôtre. Nous avons pris connaissance de la récitation de son discours par Hillary mercredi lorsque des images ont montré Mme Clinton en train de lire son discours préparé et de parler de ses processus de réflexion derrière le contenu. Beaucoup ont remarqué les pleurs d’Hillary pendant certaines parties de sa lecture, mais ces larmes ne sont pas ce qui vaut à Mme Clinton sa place ici. Hillary se retrouve en tant que mention honorable pour le meilleur knucklehead de la semaine pour avoir même lu le discours en premier lieu. Qui a pensé que c’était une bonne idée ?

D’une certaine manière, nous devrions être reconnaissants qu’Hillary ait accepté de le faire. Pour paraphraser John Bradford, « Nous n’y allons que pour la grâce de Dieu. » Le « discours de victoire » d’Hillary nous rappelle le cauchemar que nous aurions vécu si elle avait gagné à la place de Trump en 2016. Cela nous rappelle à quel point elle est une narcissique tout à fait déplaisante et malhonnête. Et son discours nous rappelle à quel point nous avons tous de la chance que suffisamment d’Américains aient eu le bon sens de la rejeter. Cependant, nous avons une demande pour nos amis dans les médias grand public : la prochaine fois, pouvez-vous demander à Hillary de lire la déclaration qu’elle avait l’intention de faire au tribunal lors de son audience de détermination de la peine si nous avions réellement eu un ministère de la Justice honnête ?

Mention honorable n° 2 : USA Today publie une histoire avec le titre « Est-ce que les mathématiques sont racistes ? »

Dans l’article, comme vous l’avez probablement déjà supposé, le journal de gauche examine si les mauvais résultats aux tests de mathématiques standardisés par certains groupes minoritaires sont dus à une sorte d’approche injuste et discriminatoire de l’éducation et des tests de ces élèves les moins performants. Cet état d’esprit est typique de la gauche : ne tenez pas les individus responsables de leurs réalisations, ou de leur absence, ne blâmez pas quelqu’un ou quelque chose d’autre. Un argument fort peut être avancé qu’une telle mentalité est en elle-même raciste, ce qui implique que la barre de score du test doit être ajustée pour ces étudiants en fonction de leur couleur de peau.

Mais l’article de USA Today raconte une histoire plus large d’idiotie. Non, USA Today, les maths ne sont pas racistes parce que les maths sont inanimées. C’est une activité ou un domaine d’études. Les mathématiques ne peuvent pas être plus racistes que ce cadre contenant ce diplôme universitaire immérité accroché à votre mur ou cette pipe à méthamphétamine qui est apparemment régulièrement distribuée par les membres de votre équipe éditoriale. Les mathématiques ne sont pas racistes, tout comme les boules de bowling et les vélos ne sont pas racistes, car les mathématiques sont incapables de raisonner. Tout comme les knuckleheads qui ont écrit votre article.

La photo présentée est une capture d’écran d’ABC-7 Chicago.

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec permission.