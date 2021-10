Knuckles ne sera pas sexy dans le nouveau film Sonic, déclare Idris Elba

En 2018, Idris Elba a été sacré l’homme le plus sexy du monde par le magazine américain People. L’honneur n’est décerné qu’au plus beau des plus beaux hommes, qui était à peu près n’importe qui avec une coupe de cheveux de garçonnet souple dans les années 80 et 90, George Clooney et Johnny Depp dans les années 2000, et, notamment, zéro échidné.

Pauvre et peu sexy Knuckles, ami de Sonic, n’a jamais vraiment été un sex-symbol, même s’il a probablement ses fans. Donc, avec Idris Elba primé et sexy confirmé comme The Voice Of Knuckles, allons-nous tous l’aimer après avoir regardé la prochaine suite de Sonic the Hedgehog? Devrons-nous tous lutter contre des sentiments déroutants pour un dessin animé anthropomorphe ?

Pas à en croire Idris Elba, non. Elba a déclaré à . qu’il essayait d’atténuer son charme naturel dans sa performance :

« Contractuellement, je ne peux rien dire. Mais je ne dirais pas qu’il était sexy. Je ne pense pas que je vais pour ça. C’est sûr. «

La question est maintenant : Idris Elba peut-il réellement désactiver son attrait inhérent ? Sommes-nous tous condamnés à avoir le béguin pour Knuckles l’échidné ? Seul le temps nous le dira, quand la suite de Sonic sortira en 2022 – qui, soit dit en passant, n’est que dans deux mois.

Allez-y : Idris Elba est-il trop beau et dévastateur pour pouvoir éteindre sa sensualité ? Knuckles a-t-il toujours été sexy, en fait ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires… si vous l’osez.