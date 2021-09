Knwls RTW printemps 2022 – WWD

Le parking souterrain faiblement éclairé que Charlotte Knowles et Alexander Arsenault ont choisi comme lieu de spectacle était un prélude à l’ambiance étrange et féroce qu’ils voulaient canaliser avec leur retour après le verrouillage sur le podium.

La marque n’a cessé de se renforcer avec ses corsets emblématiques, ses leggings imprimés et son flair pour la nostalgie des années 1990, attirant l’attention de toutes les filles Hadid, Kardashian et Instagram qui cherchent à faire une déclaration.

Pour le printemps 2022, le duo a souhaité maintenir la dynamique et repousser les limites encore plus loin : les longueurs se raccourcissent, les découpes sont plus grandes et les tissus presque transparents.

Les références aux décennies préférées des créateurs, les années 1990 et le début des années août, étaient particulièrement fortes ici, à tel point que certaines des jupes asymétriques, des nuisettes et des bandanas de la nouvelle gamme de la marque pourraient presque vous ramener à un défilé de Roberto Cavalli de cette époque. Mais Knowles et Arsenault réinventent l’esthétique pour la génération des médias sociaux plus autonome et veulent que leur interprétation de sexy inspire les femmes à se sentir «confiantes, en contrôle» et même «dangereuses».

Les mannequins avaient définitivement l’air de ne pas déconner alors qu’ils se pavanaient sur le parking d’Oxford Street avec des pantalons en macramé transparent, des shorts à carreaux à peine là et des hauts découpés exposant leurs ventres. Ils ont terminé le look avec de grosses lunettes de soleil et des créoles extra larges, créées respectivement en collaboration avec Andy Wolf et Marco Panconesi, pour marquer leur première incursion dans les accessoires.

Le look des années 90 était très actuel et incitera sans aucun doute le public élégant de la marque à en redemander. Mais les pièces les plus intéressantes étaient peut-être celles qui semblaient moins nostalgiques et faisaient allusion à un côté plus mature de la femme Knwls, notamment des robes en cuir à effet usé, des hauts drapés et des blousons aviateurs mi-cuir mi-tricot cool.