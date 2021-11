KO a la Carrera, le podcast spécialisé dans la boxe, le MMA et la lutte

Boxe, MMA, Lutte. L’art noble, les arts martiaux mixtes, le pressing. Les gants, les affaires, le spectacle. Ces trois disciplines – avec plus ou moins d’histoire, avec plus ou moins de tradition, avec plus ou moins de références – s’accordent KO a la Carrera, le nouveau podcast d’AS Audio. Sous la direction et la présentation de Allvaro Carrera, spécialiste de Diario AS, dans ce programme, l’auditeur peut se rapprocher des protagonistes avec les meilleures interviews, les analyses les plus approfondies et les avant-premières les plus complètes.

Chaque mercredi, à la fois dans la section d’AS.com dédiée à AS Audio, comme dans Podium Podcast ou dans le reste des plates-formes audio, il y aura un nouvel épisode disponible. Pour l’écouter, l’auditeur peut profiter de KO on the Run dans sa version complète, ou le contenu peut être divisé en fragments (Boxing on the Run, MMA on the Run et Wrestling on the Run).

« KO to the Race met l’accent sur l’athlète. Je veux qu’ils soient les protagonistes, que les combattants eux-mêmes nous racontent les tenants et aboutissants de la boxe, du MMA et du catch. De plus, l’analyse a un point informatif pour l’amateur expert, mais aussi pour l’amateur débutant pour se lancer dans ces trois sports passionnants « , explique Carrera.

Plus de protagonistes, moins de stigmates

Sur les stigmates associés aux sports de contact, il ajoute : « De plus en plus de personnes abordent ces sports en tant que pratiquants, ce qui supprime les stigmates. Qui plus est : depuis quelque temps, les lutteurs sont beaucoup plus des athlètes professionnels. Il n’y en a plus autant qui sortent de la rue grâce au sport, même s’il y en a aussi évidemment. Maintenant, la plupart d’entre eux sont à la recherche d’un rêve et sont des athlètes d’élite comme les autres. »

L’espace sonore de Diario AS continue d’ajouter du contenu à son catalogue de podcasts. Pour Álvaro Carrera, ce format « aide à donner la parole aux protagonistes, car dans ces sports anglophones il existe des formats similaires, mais pas en espagnol. Il y a de plus en plus de Latinos au sommet de ces sports et ils méritent aussi d’être ont leur espace. L’émission n’est pas que des interviews, l’analyse permet aussi de mieux comprendre le combat. Au-delà de ce qu’un combattant pourrait penser, il y a plus de choses à penser et à analyser. »

Chaque mercredi avec les meilleurs analystes

Des matchs dans les stades de Canelo Álvarez et Anthony Joshua à ceux de McGregor dans l’octogone de l’UFC ou ceux de Roman Reigns sur le ring de la WWE, aux témoignages directs de Sandor Martín, Emmanuel Reyes Pla, Miriam Gutiérrez, Joel Álvarez ou Juan Espino, en passant par les explications de Carlos Zulbarán, Óscar Zardaín, Andrés Lichtveld et Planeta Wrestling.

En KO à la Course »Nous créons un format unique à la fois en espagnol et dans toute autre langue. Personne n’a unifié ces trois sports et ils n’ont pas non plus parlé du sport de cette manière.. Le point intermédiaire entre l’analyse et les protagonistes est selon moi la clé pour le rendre plus agréable. Celui qui tente le KO à la Course ne le regrettera pas » promet le réalisateur et animateur de ce podcast AS Audio qui propose chaque mercredi de nouveaux épisodes directement au menton et aux oreilles du fan.