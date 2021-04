KO brutal de Jake Paul contre Ben Askren

“Si vous voulez voir un spectacle, aujourd’hui vous allez le voir”, avait annoncé Ben Askren. Cependant, il ne pouvait pas tenir deux minutes au-dessus du ring de boxe et du youtubeur Jake paul l’envoya dormir avec une croix brutale en coup droit. L’ancien UFC a essayé de se lever du mieux qu’il pouvait mais ne pouvait même pas coordonner le mouvement de ses jambes, alors l’arbitre a déterminé la fin du combat.

Comme seuls les Américains le savent, une campagne marketing géante a été construite autour de ce concours. Il s’est tenu à Atlanta, avec un public, et avec des personnalités de la stature de Justin Bieber chantant en avant-première. Complétez pour amasser une fortune d’argent.

Quant au sport, il faut simplement souligner le formidable KO de Paul, qui a accumulé sa troisième victoire en trois présentations en tant que boxeur professionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas Askren, il est nécessaire de souligner que dans les arts martiaux mixtes, il était un champion poids welter à la fois dans les promoteurs Bellator et dans One Championship. Il est ensuite passé à l’UFC, où il a gagné à ses débuts et est tombé dans ses deux derniers concours. Le dernier, en 2019 contre Demian Maia, gardant le bonus de match de la soirée. La vérité est que Ben avait ses racines dans la lutte et naturellement le passage à la boxe (comme c’est arrivé à McGregor) allait lui coûter cher, en plus il est arrivé à la pesée montrant un physique très détérioré.

La forme physique faible dans laquelle Askren est arrivé à la pesée.

Pendant le combat, qui a duré 1 minute et 49 secondes, Askren a surpris Paul dès le départ après avoir rendu un coup droit en dessus, ce qui a un instant intrigué le youtubeur. Cependant, il s’est rapidement rétabli et a réglé le procès avec une seule main potentielle.

Askren est tombé sur la toile et n’a pas pu récupérer.

Pourquoi ce combat a-t-il eu lieu? La raison est purement monétaire. Ben Askren a pris 500 000 $ du sac à main, quelque chose comme 10 000 $ pour chaque seconde dans le ring. C’est de l’argent qu’il n’aurait jamais récolté lors d’un match de MMA de sa vie. Jake Paul a également augmenté ses caisses et reste ferme dans son objectif d’affronter dans un ring le roi de la facturation: Conor McGregor.

