KO brutal ! Razak Alhassan tue Di Chirico en 17 secondes

Le Ghanéen Abdul Razak Alhassan est arrivé dos au mur dans son combat contre Alessio Di Chirico. Avec trois défaites consécutives et n’ayant pas gagné de combat depuis 2018, « Judo Thunder » savait qu’une défaite à l’UFC Vegas 35 pourrait lui coûter la sortie de l’UFC.

Razak a affronté un Di Chirico qui venait d’obtenir un KO spectaculaire sur Joaquin Buckley avec un coup de pied à la tête au premier tour. Alhassan a donné à Alessio une soupe de son propre chocolat en seulement 17 secondes.

En fait, le coup de pied brutal à la tête a été le premier et le seul coup porté par Alhassan au combat. Rien d’autre n’était nécessaire. Di Chirico a lancé les hostilités en lançant un coup de pied qui a été bloqué par Razak. Quelques instants plus tard, il lancerait son propre coup de pied et mettrait fin à la bataille.

BOUM !!! @JudoRazak NOUS MONTRE CE QU’EST LE POUVOIR !!! #UFCVegas35 pic.twitter.com/Ba3vfDLJUh – UFC espagnol (@UFCEspanol) 29 août 2021

Alhassan remporte sans aucun doute 50 000 $ pour l’un des bonus Performance of the Night. De la même manière, il devra être pris en compte lorsqu’il s’agira des candidats KO de l’année.

Carte principale UFC Vegas 35 :

Edson Barboza contre Giga Chikadze

Bryan Bataille contre. Gilbert Urbina

Ricky Turcios contre Brady hiestand

Kevin Lee contre Daniel Rodriguez

André Petroski c. Michel Gilmore

Makhmoud Muradov contre. Gerald Meerschaert

Résultats préliminaires de l’UFC Vegas 35 :

Abdul Razak Alhassan bat Alessio di Chirico par KO (coup de tête) à 0:17 du tour 1

Wellington Turman bat Sam Alvey par décision partagée (27-28, 28-27, 28-27)

Dustin Jacoby bat Darren Stewart via TKO (coups de poing) à 3:04 au tour 1

JJ Aldrich bat Vanessa Demopoulos par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Pat Sabatini bat Jamall Emmers par soumission (crochet au talon) à 1:53 du tour 1

Mana Martinez bat Guido Cannetti par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)