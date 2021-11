KO énorme sur Caleb Plant

« Vive les salauds du Mexique ». Le cri a fait écho dans tout le MGM Grand à Las Vegas, le berceau de la boxe d’élite. Quelques secondes auparavant, Saúl Álvarez avait tenu sa promesse et avait envoyé dormir une plante Caleb qui avait résisté aussi longtemps qu’il le pouvait contre le meilleur livre pour livre d’aujourd’hui.

REGARDER LE NOCAUT DE CANELO ÁLVAREZ

Canelo n’a pas eu la tâche facile du tout, mais dès le dixième tour, il est sorti déterminé à accomplir son présage qu’il n’allait pas permettre au combat d’atteindre les cartes. Et c’est ainsi, parce qu’au onzième round, il a frappé un crochet du gauche qui a frappé carrément le visage de l’Américain, il l’a parfaitement combiné avec un uppercut droit et même s’il a ensuite lancé à nouveau le gauche, le dé était déjà jeté et Plant il s’effondrait millième par millième. Ils l’ont compté jusqu’à huit, il s’est levé, mais il n’y a eu aucun cas où le Mexicain a enflammé la poudre à canon et l’a jetée à nouveau. Assez pour tous, chanta l’arbitre.

Canelo a réussi à éliminer Plant.

Ce n’était pas une autre nuit pour le natif de Guadalajara, qui est devenu le premier latino-américain à unifier les quatre ceintures. Il l’a fait dans la catégorie des super-moyens (jusqu’à 76,2 kilos), où Álvarez a mis ses couronnes WBC, WBA et WBO en jeu pour arracher le titre IBF à Plant. Ainsi, il a repris les quatre titres.

Ainsi, à 31 ans le Mexicain a laissé son record à 57-1-2, avec 39 KO. Il détient désormais les titres du World Boxing Council (WBC), de l’Association mondiale (WBA), de l’Organisation mondiale (WBO) et de la Fédération internationale (IBF). Après la défaite, Plant avait une fiche de 21-1 avec 12 victoires accélérées.

Le champion aztèque, qui a emporté un sac de 40 millions de dollars pour le combat, a également pris l’invaincu de l’Américain, qui a remporté 10 millions de dollars pour le duel contre Álvarez. Attention, à cela il faut ajouter les numéros Pay per View, qui n’ont pas encore été publiés.

Le nouveau champion unifié avait prévu qu’il éliminerait Plant au neuvième tour, mais c’est à ce moment-là que son rival de 29 ans a fait une meilleure boxe.

« Ça n’a pas été facile d’arriver ici, c’est un autre exploit pour ma famille, mon équipe, mais surtout pour tout le Mexique. C’est beaucoup pour moi, je suis le premier Latino à être unifié, nous ne sommes que six dans l’histoire de la boxe. C’est un bon combattant, avec de nombreuses compétences, mes respects pour lui, il m’a fallu beaucoup de temps pour le déchiffrer. Je lui ai dit de ne pas avoir honte. Il s’est excusé auprès de moi pour les paroles qu’il a dites à propos de ma mère, je lui ai dit de ne pas s’inquiéter, que nous sommes des hommes et que tout reste ici », a déclaré Canelo Álvarez, déjà avec la couronne de champion sur la tête. Il a admis que le combat était fait. pour lui, parfois en montée, même s’il a finalement réussi à trouver son chemin et a fini tôt, comme il l’avait promis à ses fans.

Quelle est la prochaine étape maintenant ? « Il est trop tôt pour le dire. Maintenant, il est temps de prendre un repos bien mérité. » Ainsi, avec cette simplicité, le Mexicain a répondu. Pour l’instant, jouer au golf (son autre passion) et ne pas penser à la boxe pendant un moment. Il reste des ceintures…

