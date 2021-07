KO Stock: Achetez des actions Coca-Cola après ses résultats stellaires au deuxième trimestre

Coca Cola (NYSE :KO) est de retour! Le géant des boissons basé à Atlanta vient de publier des résultats impressionnants au deuxième trimestre, et l’action KO est en hausse.

Le rebond des ventes de Coke a été beaucoup plus fort que prévu alors que la pandémie de Covid-19 recule et que les entreprises rouvrent dans le monde entier. Coke a rapporté que ses revenus ont bondi de 42% à 10,1 milliards de dollars au cours des trois mois clos le 30 juin. C’était supérieur aux 9,3 milliards de dollars de ventes prévus par Wall Street.

Le bénéfice net de la société a bondi de 48% à 2,6 milliards de dollars. Coca-Cola a annoncé un bénéfice par action (BPA) de 68 cents, soit plus de 20 % de plus que le BPA de 56 cents attendu par les analystes.

Les économies américaine et mondiale ne fonctionnant pas encore à pleine capacité, il semble qu’il y ait beaucoup plus d’avantages pour les actions KO jusqu’à la fin de l’année et jusqu’en 2022.

Demande mondiale et stock KO

La demande pour les boissons non alcoolisées et autres boissons emblématiques de Coca-Cola ne se limite pas aux États-Unis. Certains marchés, tels que la Chine, le Brésil et le Nigéria, sont désormais en avance sur la demande pré-pandémique de 2019.

Certes, certains pays comme l’Inde sont toujours sous pression de la pandémie et la demande dans ces régions reste faible. Mais dans l’ensemble, Coca-Cola voit la demande pour ses produits augmenter extrêmement rapidement alors que nous entrons dans la seconde moitié de l’année.

Coke a indiqué que ses volumes de cas mondiaux au deuxième trimestre ont augmenté de 18% par rapport à l’année précédente et ont généré des revenus plus importants qu’en 2019. Aux États-Unis et au Canada, les volumes de cas ont augmenté de 17% avec la réouverture des restaurants, cinémas, stades et autres lieux. Coca-Cola a traditionnellement généré la moitié de ses revenus des ventes de restaurants et de sites.

En plus de ses boissons non alcoolisées, la société a déclaré que la demande américaine pour Powerade était exceptionnellement forte au deuxième trimestre. Les volumes de caisses de boissons pour sportifs ont augmenté de 35 % par rapport à la même période en 2020.

Pour l’avenir, Coca-Cola a relevé ses prévisions de bénéfices annuels sur la base des résultats obtenus entre avril et juin. Coke s’attend désormais à une croissance organique du chiffre d’affaires de 12% à 14% en 2021, en hausse par rapport à la croissance élevée à un chiffre qu’il s’attendait plus tôt. La société anticipe également une croissance du bénéfice par action de 13 à 15 %.

Les solides bénéfices et les prévisions relevées ont fait grimper l’action KO de près de 2% à 57,02 $ par action avant l’ouverture des marchés le lendemain. Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action de la société a augmenté de 4,5%. Le cours de l’action a augmenté de 17 % au cours des 12 derniers mois.

Réputation et marketing

Coca-Cola a une grande opportunité de redorer sa marque avec les Jeux olympiques d’été à Tokyo, au Japon. La société, qui dépense environ 4 milliards de dollars en publicité chaque année, est le plus ancien sponsor continu des Jeux Olympiques.

À Tokyo, Coke s’est associé à 14 olympiens américains pour commercialiser six de ses marques phares. Des athlètes tels que la nageuse Caeleb Dressel et le footballeur Alex Morgan feront la promotion des produits Coca-Cola comme Vitamin Water, Powerade et Coke lui-même.

Coca-Cola a déclaré que Powerade “aura sa plus grande présence jamais aux Jeux olympiques de Tokyo”. La boisson pour sportifs figurera en bonne place dans les publicités impliquant des athlètes d’athlétisme américains.

La société pourrait utiliser le marketing positif après que Coke ait été snobé par la star internationale du football Cristiano Ronaldo lors d’une conférence de presse sur l’Euro 2020 en juin.

Achetez des actions KO à la hausse

Une autre bonne raison d’acheter des actions KO est le versement de dividendes de la société. Coca-Cola est ce qu’on appelle un « aristocrate du dividende ». La société a augmenté son dividende pendant 59 années consécutives. Actuellement, Coca-Cola verse un rendement de dividende de 3%. La société a dépensé 90 % de ses flux de trésorerie disponibles en paiements de dividendes au cours de l’année écoulée.

Coca-Cola est également une entreprise de boissons de plus en plus diversifiée. Elle vend désormais des thés, des jus de fruits, des boissons pour sportifs et de l’eau en bouteille en plus de sa boisson gazeuse phare. Cette gamme de produits contribue à maintenir les ventes mondiales de Coke fortes.

Avec l’éclatement de ses actions à la suite de l’explosion des bénéfices de la société, le moment est venu pour les investisseurs d’ajouter des actions KO à leur portefeuille. Les bénéfices de Coca-Cola devraient rester élevés jusqu’à la fin de l’année et au-delà, et les Jeux olympiques d’été devraient fournir un autre coup de pouce. Ajoutez à cela le paiement de dividendes élevé et la gamme de produits de plus en plus diversifiée, et il est facile de comprendre pourquoi le Coke est une action à acheter et à conserver à long terme.

