Koala, un gadget pour connaître le rêve du bébé

La technologie progresse à pas de géant. Cela signifie que vous réalisez de grandes réalisations non seulement dans le domaine de la médecine, mais également en matière de soins aux bébés, par exemple. Un bon exemple de ce dernier est précisément le gadget que nous voulons maintenant vous présenter. Il s’agit de Koala, un appareil pour pouvoir apprendre à connaître le rêve du petit en profondeur.

Continuez à lire et vous découvrirez toutes les particularités de cet appareil qui pourra vous aider à garder sous contrôle les soins et le bien-être de votre enfant.

Qui est derrière Koala?

La première chose à savoir est que derrière ce nouveau dispositif technologique se cache une startup argentine qui répond au nom de Biotrend. Entreprise qui a été mise en service en 2002 et qui cette année 2018 a réussi à marquer un jalon avec ce gadget dont nous avons maintenant affaire.

Quel est le gadget appelé Koala?

Sous ce nom se trouve un dispositif dont l’objectif clair est de s’assurer que les parents peuvent être complètement calmes face à l’état de leur bébé. Et c’est la même chose non seulement surveille les signes vitaux de l’enfant mais avertit également les adultes lorsqu’un type de circonstance survient qui pourrait mettre en danger la santé de l’enfant.

Ne cause pas d’inconfort chez le bébé

Fonctionnement de l’appareil

Une fois que vous avez compris ce qu’il vous propose, il est temps pour vous de découvrir plus en détail ce gadget qui espère devenir un appareil vraiment utile pour de nombreux parents. Plus précisément, concernant son utilisation, les aspects suivants doivent être mis en évidence:

Il est composé d’une sorte de bracelet qui se place sur le pied du bébé et d’un appli que les parents doivent avoir installé sur leur smartphone. Deux articles qui doivent être synchronisés. Le bracelet est de type hypoallergénique et il a une batterie rechargeable. Celui-là est chargé de procéder à surveiller la fréquence cardiaque de l’enfant ainsi que sa température, la respiration et même quelle est la position qui prend pour se reposer quand il est dans la crèche. Toutes ces mesures sont effectuées grâce à des capteurs miniatures différents. Le bracelet susmentionné ne pèse rien, il ne génère donc aucune sorte d’inconfort chez le bébé. Comme nous l’avons mentionné précédemment, dans le cas où l’appareil perçoit que l’un des signes vitaux de l’enfant n’est pas normal, il procèdera à un avis aux parents. De cette façon, ils iront rapidement là où se trouve votre enfant pour voir ce qui lui arrive.

Les parents peuvent savoir comment va leur bébé depuis le mobile

Autres informations d’intérêt sur Koala

En plus de toutes les données exposées jusqu’à présent, il est temps d’en apprendre davantage sur d’autres aspects pertinents de ce gadget. Nous nous référons à certains tels que les suivants:

Lorsque le bébé se réveille, ce bracelet fonctionne comme s’il s’agissait d’un moniteur. Koala est considéré comme un grand avantage pour les parents. Et c’est que cela leur permet de se reposer en ayant la tranquillité d’esprit que leurs enfants sont surveillés et qu’en cas d’imprévu, ils seront immédiatement prévenus. Il est doté d’un certain nombre de lumières qui ont un sens: le vert indique que le bébé va bien; la Jaune il est activé comme une alarme lorsqu’il détecte que quelque chose se passe; et la rouge Avec une alarme sonore remarquable, il se déclenche lorsque l’appareil détecte que quelque chose de grave se passe. L’application avec laquelle Koala fonctionne peut être utilisée sur les téléphones mobiles dotés à la fois des systèmes d’exploitation Android et iOS. Le lien entre le bracelet hypoallergénique et l’application correspondante se fait à l’aide du Bluetooth ou par un simple Connexion Wifi. Ce gadget peut non seulement être «connecté» à un seul téléphone mobile mais à plusieurs. Ainsi, par exemple, les deux parents peuvent connaître à tout moment le statut de leur bébé. Bien que ce soit en Argentine où cet appareil conçu pour le soin du bébé et la tranquillité des parents est arrivé en premier lieu, il fait également son entrée sur les marchés d’autres pays comme le Mexique. Ceci sans oublier cela, de la même manière, il a commencé sa carrière commerciale aux Etats-Unis et même en Europe.