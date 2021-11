Kobe Bryant a appelé Kevin Garnett pour le convaincre de ne pas signer pour les Boston Celtics

Le nom de Kevin Garnett Il est l’un des plus respectés des Celtics de Boston, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la NBA qui a marqué l’histoire au TD Garden avec l’obtention d’un titre brillant et le combat de quelqu’un d’autre.

En fait, cette rivalité se reflétait principalement contre les Lakers de Los Angeles et l’un de ses meilleurs amis et rivaux était toujours Kobe Bryant. L’escorte l’a appelé personnellement pour critiquer son arrivée dans la franchise verte et a tenté de le faire signer à plusieurs reprises. À quel point l’histoire de la NBA aurait-elle changé avec Kevin Garnett sur les Lakers ?

Kevin Garnett révèle ce que Kobe Bryant lui a dit après avoir été échangé aux Celtics « YO, HOMME, VOUS ESSAYEZ D’ENTRER EN CONTACT AVEC MOI ? … VOUS DANS CETTE MAUVAISE COULEUR, HOMME. QU’EST-CE QUE LE F —, HOMME. COMMENT VOUS ALLEZ ALLER À BOSTON DE TOUS LES LIEUX. « Https://t.co/Ts9xX76bY2 – NBA Central (@TheNBACentral) 10 novembre 2021