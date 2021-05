Kobe Bryant, à un pas de l’éternité du NBA Hall of Fame

15/05/2021

À 23:41 CEST

Natalia Bryant, fille de Kobe, a reçu la veste et la bague du Temple de la renommée des mains de sa mère Vanessa à la mémoire du légendaire joueur des Lakers, décédé dans un accident d’hélicoptère fatidique avec son fils Gianna en janvier 2020.

Au-delà de la livraison, le Temple de la renommée du basketball Naismith Memorial Il a également créé une exposition spéciale en l’honneur de la carrière du joueur, quintuple champion NBA. Sa veuve, Vanessa Bryant, a préparé une déclaration qui a été lu par l’hôte de l’événement, Marc J. Spears de The Undefeated.

“Afin de Kobe est honoré d’être intronisé au Temple de la renommée du Naismith Memorial Basketball “, a déclaré Vanessa Bryant dans le communiqué.” J’ai hâte de célébrer l’héritage de Kobe et d’offrir mes remarques lors de la cérémonie d’inauguration de demain. Au nom de notre famille, nous apprécions l’amour et le soutien continus des fans du monde entier. “

Vanessa et Natalia Bryant reçoivent la veste et la bague officielles du Temple de la renommée de Kobe Bryant. # 20HoopClass x @Hoophall pic.twitter.com/PfBch7TCL1 – Histoire de la NBA (@NBAHistory) 15 mai 2021

Sans surprise, une grande partie du dialogue de vendredi était centrée sur Bryant, qui a un lien avec divers membres de la classe. D’eux, les plus importants étaient Duncan et Garnett, deux collègues membres du Temple de la renommée au premier tour de scrutin qui ont passé des décennies à lutter contre Bryant tout au long de leur carrière.

“Votre plus grande compétition fait ressortir le meilleur de vous”, a-t-il déclaré. Duncan», et c’est ce que (Bryant) a toujours fait. Tu as toujours dû faire de ton mieux et donnez le meilleur de vous-même du début à la fin si vous avez joué contre lui ou contre l’une de ses équipes. “

Alors que, Garnett a commenté que “Vous pouvez consulter la liste des grands joueurs de la NBA et je n’ai pas pu choisir deux meilleurs joueursNon seulement cela, mais deux meilleures personnes pour aller dans la salle. Ce sont à la fois des artistes de classe et des joueurs incroyables. “

L’aube du samedi au dimanche, Michael Jordan sera en charge de faire le discours d’introduction de Kobe au Hall of Fame de la NBA.