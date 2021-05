Kobe dans ses propres mots, comme il est inscrit au Temple de la renommée aujourd’hui – RedState ⋆ .

Après une année surréaliste qui a vu l’impensable se produire avec la mort prématurée d’un homme au début de la quarantaine en janvier dernier, le samedi 15 mai 2021, est une journée pour célébrer la vie du défunt, le grand NBA Kobe Bryant. Cet après-midi, son nom sera inscrit à jamais avec ceux d’autres légendes lors d’une cérémonie organisée par le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame pour l’intronisation de sa promotion 2020. Plus à ce sujet plus tard.

La grandeur de Kobe Bryant était évidente avant même d’atteindre le niveau professionnel, bien sûr – il a été repêché dès la sortie du lycée, après tout. Mon collègue Shipwreckedcrew a écrit plus tôt dans la journée à propos d’un moment de clarification au cours de cette période qui reste inoubliable pour ceux qui ont la chance d’en être témoins – son entraînement inflexible, à 17 ans, pour Jerry West des Lakers.

Revenons sur quelques-uns des autres moments forts de la carrière exceptionnelle de Black Mamba en ce jour important – selon ses propres mots:

1. Il a envisagé de jouer au niveau collégial. Le journaliste de KSAZ-TV, Kelli Johnson, a écrit:

Dans une interview avec Alex Rodriguez, star à la retraite de la Major League Baseball et Dan «Big Cat» Katz en 2018 sur le podcast «The Corp», Bryant a déclaré qu’il aurait probablement assisté à Duke s’il avait emprunté la voie universitaire. «Entraîneur K [Mike Krzyzewski] a continué à me recruter. Il a continué à me recruter. Il n’a pas simplement renoncé au fait que je vais devenir pro. Il était persistant à ce sujet. Alors, à ce moment-là, pour moi de prendre une décision et de dire: «OK, tu sais quoi? Je ne vais pas devenir pro, ‘ça aurait été Duke parce que l’entraîneur K continuait à continuer. Roy Williams l’a fait aussi lorsqu’il était au Kansas », a-t-il révélé.

2. La première victoire au championnat – 2000 – Comme le blog Sportscasting l’a noté, 2020 a marqué le 20e anniversaire de la première victoire de Bryant au championnat NBA avec les Lakers, dans laquelle lui et son coéquipier Shaquille O’Neal ont aidé à mener les Lakers à leur premier championnat depuis 1988, en écrivant que “[t]h tout au long des séries éliminatoires, Bryant a enregistré une moyenne de 21,1 points par match. Ses 1,5 blocs par match ont été les plus importants de sa carrière en séries éliminatoires.

Voici la réaction de Bryant, âgé de 22 ans, sur le court après la victoire, se terminant par «J’ai hâte de le refaire!» Kobe n’a pas attendu, aidant les Lakers à remporter les deux prochains championnats, comme nous le savons maintenant.

3. Pourquoi «Black Mamba»? CNN a rapporté que Bryant avait adopté le surnom à la suite d’une accusation d’agression sexuelle en 2003 (qui a ensuite été abandonnée, puis un règlement civil s’est produit), écrivant: “[t]c’est quand il s’est nommé «Black Mamba» comme un alter ego pour faire face au contrecoup.

Inspiré par le nom de code d’un assassin mortel dans le film «Kill Bill» de Quentin Tarantino en 2003, Bryant a adopté le surnom pour séparer sa vie sur et en dehors du court, selon une interview de 2014 avec The New Yorker. “Le nom [Kobe Bryant] évoque juste une telle émotion négative », a déclaré Bryant au magazine. «J’ai dit: ‘Si je crée cet alter ego, alors maintenant, quand je joue à ça, c’est ce qui sort de ta bouche, ça sépare les choses personnelles, non?’ Vous ne regardez pas David Banner – vous regardez Hulk. Dans une interview accordée à Ahmad Rashad en 2015, Bryant a déclaré à propos de l’animal qui a inspiré le nom: «Quand je marche sur ce court, je le deviens. Je suis ce serpent tueur. J’ai froid, mec.

4. Finale. Vous pouvez voir ci-dessus un moment émouvant avant le dernier match de basket de Kobe dans un uniforme des Lakers, embrassant un autre grand Laker, Magic Johnson. Lors de ce match du 13 avril 2016, Bryant, sans surprise, n’a pas ralenti, marquant 60 points lors de la victoire 101-96 de son équipe sur l’Utah Jazz.

Et bien sûr, après le match, il y a eu ce discours «Mamba Out»:

Je vous encourage à consulter l’article complet de Kelli Johnson avec de nombreuses autres réalisations dans sa vie, notamment la création de la Mamba Sports Academy pour aider les enfants à s’épanouir et à grandir grâce au sport et à écrire des romans pour les aider à devenir de jeunes athlètes. Il a même remporté un Oscar. Tout simplement remarquable ce qu’un homme pouvait faire en seulement 41 ans!

Il y a aussi cette interview poignante avec Kobe par USA Today, la dernière qu’il a donnée, à peine 10 jours avant sa mort en janvier 2020 (regardez l’interview de 17 minutes sur le lien).

L’intervieweur Mark Medina a écrit:

Bryant considérait souvent toute saison qui ne se terminait pas par un défilé de championnat comme un échec. Pourtant, il semblait en sécurité avec ses cinq anneaux de la NBA, ses deux MVP de la finale et son seul MVP de la saison régulière. Bryant a cherché à devenir le meilleur joueur de la NBA et n’a jamais reculé de la concurrence. Pourtant, Bryant avait l’air incroyablement gracieux envers LeBron James avant de le surpasser finalement pour la troisième place sur la liste des scores de tous les temps de la NBA. Il a jugé «juvénile» de penser le contraire.

Retour à la cérémonie Naismith d’aujourd’hui. Vous ne serez peut-être pas surpris d’entendre que le nom de feu Bryant n’est pas le seul notable présenté dans la classe 2020 du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Mais il y a aussi de grands noms parmi les présentateurs – des noms qui sont probablement familiers à quiconque ayant même une connaissance passagère de la NBA: ils incluent Michael Jordan (qui présente les déclarations pour Kobe et Kim Mulkey), Isiah Thomas (Kevin Garnett) , David Robinson (Tim Duncan), Alonzo Mourning (Tamika Duncan), et Calvin Murphy et Hakeem Olajuwon (qui présentent tous deux l’honneur de Rudy Tomjanovich), selon le site Web de l’organisation à but non lucratif.

John Calipari, qui présente pour Eddie Sutton, vaut la peine d’être distingué. Lui, comme l’Ouest des Lakers, était l’une de ces personnes qui ont travaillé sur un adolescent Bryant dans l’espoir de le signer dans le repêchage (Calipari était entraîneur des Brooklyn Nets à l’époque), comme l’a écrit ESPN.

La veuve de Kobe, Vanessa Bryant, fera également des remarques lors de sa consécration dans la salle.

La cérémonie d’inauguration de la promotion 2020 commence samedi à 14h30, heure du Pacifique / 17h30, heure de l’Est, à l’hôtel-casino Mohegan Sun à Uncasville (près de Hartford), CT.

Mais les lecteurs, je serai honnête: comme Kobe l’a dit lui-même à propos de ses 20 ans de carrière à Los Angeles, dans son discours «Mamba Out», «Vous ne pouvez pas écrire quelque chose de mieux que ça.»