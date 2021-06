Kobi Halperin conçoit Ungaro, en commençant par le complexe – WWD

Kobi Halperin est entré dans le monde d’Ungaro.

À partir de la station balnéaire 2021, Halperin a conçu une collection Ungaro exclusivement pour Saks Fifth Avenue qui sera disponible dans les magasins en novembre. Il continuera à concevoir la collection Kobi Halperin.

Komark LLC, une filiale de S. Rothschild + Co., partenaire commercial de Halperin, a signé un accord de licence avec Emanuel Ungaro SAS, devenant ainsi le titulaire de licence de conception, de fabrication et de distribution de la collection de vêtements pour femmes Ungaro.

Emanuel Ungaro, qui a fondé sa propre maison à Paris en 1965, était connu pour ses créations féminines, ses couleurs vives et ses imprimés. Il a quitté la Maison d’Ungaro en 2004 et est décédé en 2019 à l’âge de 86 ans.

« Jeune étudiante, j’adorais flâner le long de l’avenue Montaigne. Pour moi, c’était toujours le moment le plus inspirant et excitant de s’arrêter et de contempler la boutique Emanuel Ungaro au bout de l’avenue. Paris a toujours été ma principale source d’inspiration en raison de sa sophistication, de son style et de la représentation de la femme parisienne », a déclaré Halperin. Il a déclaré qu’en assumant ce rôle, il était déterminé à embrasser “l’histoire, l’héritage et le cachet de la marque – son ADN même – pour créer quelque chose qui soit pertinent pour aujourd’hui”.

Né en Israël, Halperin a précédemment travaillé pour Elie Tahari et Kenneth Cole Productions avant de commencer sa collection homonyme à l’automne 2015.

“J’aime l’idée d’embrasser l’idéal Ungaro et d’exploiter une fois de plus ce flair pour l’élégance parisienne féminine, sexy et sans effort au service de la femme moderne”, a-t-il déclaré.

Halperin, qui a été joint en Israël lundi où il passe une semaine et demie à visiter son alma mater, Shenkar College, et à travailler avec des étudiants, a déclaré que sa relation avec l’équipe d’Ungaro avait commencé il y a environ 10 ans, alors qu’il cherchait son nouveau chapitre. « J’ai un point de vue très solide sur ce que je pense être juste pour Ungaro et ce qui, selon moi, serait une opportunité pour la marque et pour l’entreprise. » Bien qu’ils ne se soient pas réunis à l’époque, Halperin a commencé à travailler pour d’autres marques, puis s’est concentré sur la création de sa propre marque.

« COVID-19 nous a tous obligés à nous arrêter et à réfléchir aux opportunités. En tant que designer et homme d’affaires, je pense toujours aux opportunités et j’essaie d’être créatif et de proposer de nouvelles idées. Le concept Ungaro, qui me tenait tant à cœur, m’est revenu comme une opportunité », a-t-il déclaré. Il a expliqué que si le client de Kobi Halperin est très clair pour lui, il a toujours été intrigué par la parisienne et la sophistication.

Le prix de la nouvelle collection Ungaro se situe entre le prix du designer et le prix contemporain, avec un prix moyen de 400 $ à 450 $. Les chemisiers se vendront entre 400 et 550 dollars, les robes entre 450 et 700 dollars, les vestes entre 500 et 600 dollars et les pulls entre 400 et 550 dollars. Il prévoit quatre gouttes par an, avec 40 styles différents dans la première goutte. Ils ont créé un logo en ivoire sur une étiquette noire « qui est très propre et très moderne », a déclaré Halperin.

Les tailles vont du XXS au XXL et les pièces sur mesure sont des tailles 0 à 16.

Pour la première collection, Halperin a déclaré qu’il avait adopté une approche très “humble de la marque et qu’il s’était inspiré de mon instinct à partir de ce dont je me souviens d’Ungaro et de son chic parisien”. Il a dit qu’il s’était penché sur l’ADN de la marque, qui se concentrait sur les pois, les fleurs et les imprimés animaliers. “J’ai vraiment senti qu’après COVID-19, il y a presque un moment dans l’histoire qui est très similaire à ce qui s’est passé après la guerre”, a-t-il déclaré en hochant la tête à l’idée qu’après que les femmes aient passé autant de temps en pantalons de survêtement, elles voudront s’habiller à nouveau dans des looks plus ajustés.

« La femme veut être à l’aise, et la seule façon pour elle d’avoir l’air chic est d’être à l’aise. Je pense que cet élément va rester », a-t-il déclaré. Il a dit que lorsqu’il crée des looks pour Ungaro, il utilise des tissus tricotés pour créer du confort, mais ils ont toujours ce look soigné et soigné. « Il s’agit vraiment de ramener le sex-appeal et la féminité. Pour moi, il s’agit toujours de toujours avoir l’air sans effort. J’aime l’idée de la couture et de la partie douce mélangée », a-t-il déclaré. Parmi les détails spéciaux figurent les volants, les fleurs tridimensionnelles, les fronces et les détails imprimés. Les tissus sont en soie et viscose.

La collection commencera avec Saks pour le marché américain et sera finalement vendue dans le monde entier. Ils prévoient d’aller à Paris en septembre pour montrer la collection pour le prochain marché. Il a déclaré qu’il avait signé un accord de licence à long terme avec Emanuel Ungaro SAS et qu’il s’agissait de la seule ligne de mode féminine Ungaro disponible sur le marché à l’heure actuelle. (Le studio de design d’Emanuel Ungaro a présenté une collection pour femmes du printemps 2021 mais ne l’a jamais produite en raison de la pandémie.)

Saks a confirmé lundi qu’il détenait l’exclusivité de la ligne Ungaro et qu’il la commercialiserait en magasin, ainsi que sur saks.com, à partir de novembre.

Alors que la collection resort se concentre sur la journée, les looks peuvent être portés en soirée. Il a dit qu’il adorait le concept consistant à intégrer les détails des tenues de soirée au quotidien, afin qu’elle puisse les porter avec son jean ou avec des accessoires de soirée la nuit. Pour la livraison estivale, il espère créer plus de tenues de soirée.

Halperin a parlé de son admiration pour Ungaro : « C’est une période de la mode que j’ai toujours admirée. L’idée est de prendre tous les éléments qui me manquent et de les recréer de manière contemporaine qui sont pertinents pour la femme d’aujourd’hui. Comme voyager en Europe était difficile pendant COVID-19, il ne pouvait pas aller aux archives, mais a regardé tous les anciens défilés de mode, a regardé tous les éléments et a parlé à des clients qui admiraient Ungaro. “J’ai essayé de comprendre ce qu’ils aimaient tant et comment puis-je le ramener”, a-t-il déclaré.

Décrivant qui il envisage comme cliente d’Ungaro aujourd’hui, il a déclaré : « C’est une femme intelligente. Elle a confiance en qui elle est. Elle s’habille pour s’impressionner et personne d’autre. Il ne s’agit pas de la femme qui cherche à impressionner un homme. C’est utiliser des vêtements pour se sentir en confiance et être belle.

