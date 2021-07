Kobo Elipsa : la liseuse qui va plus loin dans la créativité

Ce lecteur de livre électronique ajoute des capacités avancées de prise de notes et de griffonnage. Comment se défendre dans les deux sens ?

L’Elipsa est un gadget bipolaire : il agit comme un lecteur de livres électroniques de pointe et offre les possibilités d’une tablette graphique ; deux pôles qui, dans ce cas, sont très bien compris. Un élément fondamental pour cela est le crayon capacitif qui l’accompagne : il permet d’éditer des livres électroniques, des fichiers PDF et de dessiner à main levée. Il a également une dynamique d’écriture manuscrite qui fonctionne comme un charme. Comment pourrait-il en être autrement, l’Elipsa profite de tout l’écosystème de contenu numérique de Kobo : livres, bandes dessinées et romans graphiques. De même, il est compatible avec Overdrive pour commander des livres dans les bibliothèques publiques, avec Pocket pour enregistrer des articles et des histoires à partir de pages Web et les transférer vers la liseuse, et avec Dropbox pour stocker ou partager des fichiers PDF, des dessins modifiés, etc.

Conception

L’Elipsa est la plus grande liseuse que Kobo ait jamais commercialisée, mais ce n’est pas la plus grande du marché ; Il est dépassé en nombre par le ‘béhémoth’ 13,3” Onyx Boox Max3. Les dimensions spécifiques de l’Elipsa sont de 193 x 227,5 x 7,6 mm (poids 383 grammes) pour un écran 10,3″ E INK Carta 1200. Par rapport à Carta 1000, la société affirme qu’elle est 20 % plus rapide et améliore le contraste de 15 %. Il s’agit d’un panneau de 1 404 x 1 872, avec une résolution finale de 227 dpi. Il est éclairé par des lumières LED blanches, ainsi que des modes Comfort Light pour lire dans l’obscurité et avec un fond noir avec du texte blanc.

Sa façade est asymétrique : cadre fin sur trois côtés et généreux sur le quatrième ; ce dernier est celui qui convient pour tenir l’Ellipsa. Bien entendu, la liseuse peut être pivotée, avec une réorientation automatique du contenu pour la rendre accessible aux utilisateurs gauchers et droitiers. Il prend également en charge le mode paysage.

Il n’a pas un seul bouton physique autre que le bouton d’alimentation et c’est le premier produit Kobo avec un port USB-C, via lequel la batterie interne est chargée ou connectée à un autre gadget pour transférer des documents. À côté du bouton susmentionné, un voyant d’état.

Concernant sa circuiterie, il intègre un processeur quad core 1,8 GHz, 1 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne. La batterie est de 2 400 mAh et sa connectivité sans fil est le WiFi ac.

C’est aussi la première Kobo avec un stylet. Celui-ci a une finition en aluminium et deux boutons avec des fonctions différentes selon la zone dans laquelle on l’utilise : surbrillance lors de la lecture, lignes/ombres/effacement lors de l’écriture à main levée, etc. Il propose différentes « astuces » (stylo, calligraphie, pinceau et surligneur), il propose jusqu’à cinq réglages d’épaisseur et cinq nuances (du noir profond au blanc en passant par les niveaux de gris) et il existe plusieurs types de gomme, tels que l’effacement d’objets et de pinceaux. , qui différencient la taille du “caoutchouc” virtuel. Inclut la fonction d’annulation/rétablissement.

L’étui SleepCover est un accessoire très pratique pour l’Elipsa : il l’habille et le protège de manière fantastique ; A partir de quelques plis, il permet de ranger la liseuse dans différentes positions et, en plus, il dispose d’un accès pour ranger le stylet.

Utiliser l’expérience

Dans sa facette de lecteur de livre électronique, si vous avez essayé l’un des derniers modèles Kobo, l’Elipsa n’apporte pas de nouveautés vraiment pertinentes en termes d’interface ou de possibilités de gestion de l’équipement lui-même et de son contenu, le niveau est déjà très bon. Nous aimons toujours beaucoup la possibilité de charger vos propres polices, les curseurs et le réglage facile des marges et des interlignes. Bref, un peu plus du même (qui, répétons-le, chérit un haut niveau) mais, dans le cas de l’Elipsa, tout est beaucoup plus rapide.

L’attrait fondamental de l’Elipsa réside dans l’expérience du marquage, de l’écriture et du dessin : vous pouvez le faire sur les eBooks eux-mêmes avec une liberté limitée (nous l’expliquerons plus tard) ou utiliser Elipsa comme un bloc-notes, le tout connecté à Internet. Prenons un exemple pratique : sur un livre électronique, vous surlignez un paragraphe, en marge duquel vous écrivez une note à main levée ; Si vous avez surligné un mot, un dictionnaire s’ouvre avec sa définition et propose un lien vers Wikipédia. Vous pouvez également rechercher le sens d’un mot dans certaines langues européennes. Vous pouvez faire la même chose sur un PDF ainsi que « blanchir » l’écran pour écrire, dessiner ou, en bref, créer, comme si vous le faisiez sur une feuille de papier. Tout ce que vous créez peut être enregistré dans la mémoire interne, envoyé vers Dropbox ou exporté vers un ordinateur.

D’autres détails de son utilisation sont que vous pouvez appliquer le geste de pincement sur l’écran pour zoomer, tandis qu’une carte dans le coin supérieur droit permet de savoir où vous vous trouvez dans le document.

Une autre fonctionnalité intéressante, et qui fonctionne à merveille, est la capacité d’Elipsa à transformer des manuscrits en documents texte. Le taux de réussite est barbare, allez, à moins d’avoir une calligraphie de docteur pressée, Elipsa le comprend parfaitement.

Côté graphique, Elipsa permet de dessiner des formes puis de pouvoir les transformer librement, les inverser ou encore augmenter/diminuer leur taille. Autre détail curieux : si vous écrivez une équation mathématique, Elipsa la résout. On ne sait pas à quel degré de complexité il est capable de le faire mais, bien sûr, il promet beaucoup.

Opinions de gadgets

Le Kobo Elipsa est un excellent lecteur de livres électroniques et un bon support pour la prise de notes et le dessin. La lecture dans Elipsa est ce que l’on attend de tout autre appareil Kobo de dernière génération : des textes et des images nets et très détaillés ; de nombreuses options simples pour personnaliser votre lecture. Sa taille d’écran le rend facile à lire, à écrire et à créer, mais son poids provoque une gêne lorsque vous le tenez avec vos mains depuis longtemps. Et nous disons mains parce que le tenir avec un seul est l’affaire de quelques minutes. En bref, il s’agit d’une liseuse et d’une tablette graphique pour une utilisation agile et confortable, il doit être appuyé sur une table ou sur les jambes. Cela dit, ce grand écran est parfait pour les bandes dessinées et les romans graphiques, ou pour lire des livres avec des diagrammes, des cartes ou des images.

Le stylet Kobo est assez naturel à utiliser ; ne répond pas en temps réel, mais presque. Son délai de réponse n’est pas un problème et, en général, il génère une expérience agréable. L’un des problèmes d’Elipsa est que la prise en charge du stylet est limitée aux livres électroniques que vous avez achetés dans la boutique Kobo. En d’autres termes, vous ne pouvez rien annoter sur un EPUB téléchargé à partir d’une autre source. Il est 100% fonctionnel avec les fichiers PDF, d’où qu’ils viennent, tant qu’ils n’ont pas de DRM, bien sûr. Soit dit en passant, aucun autre stylet ou pointeur au monde ne fonctionne avec l’Elipsa.

La reconnaissance de l’écriture manuscrite permet une transcription d’excellente qualité mais le processus est lent. Il nous manque un rétroéclairage LED ambré qui donne à la lecture une belle tonalité chaleureuse (ou chandelle).

Sa grande batterie dure jusqu’à quatre semaines avec une seule charge, mais cela dépend beaucoup de l’utilisation et, surtout, du fait que l’écran soit éclairé ou non (les LED consomment peu, mais elles le font). Il faut un peu moins de 3 heures pour recharger de 0% à 100%.

À notre avis, la Kobo Elipsa se situe quelque part entre une liseuse avancée avec des possibilités créatives et une tablette avec un stylet (Huawei MatePad, par exemple) ; dans cette seconde, vous pourriez faire la même (ou plus) que dans l’Elipsa et tout en couleur, sûrement plus rapidement et pour le même prix ou un prix inférieur. Parce que l’Elipsa coûte 399 euros (crayon et étui inclus). Cependant, il y a une nuance décisive : la protection de la vue. Et ce n’est pas exactement un sujet trivial. Quelle que soit la technologie de protection des yeux dont dispose une tablette, lire longtemps dessus provoque une fatigue oculaire et, à long terme, peut sérieusement altérer la qualité vidéo. Cela n’arrive pas avec une liseuse comme Elipsa elle-même, qui ne “charge” pas les yeux même si vous lisez toute la saga du Seigneur des Anneaux en une seule fois et que vous la combinez avec la création de listes de courses, la notation à gauche et à droite, le remplissage de formulaires, corriger les notes et faire des dessins.

Dans un autre sens, l’un des points de vente des lecteurs de livres électroniques est que vous pouvez emporter votre bibliothèque personnelle (et celle du voisin) dans une main et en profiter où vous voulez. Avec l’Elipsa aussi, mais elle pèse et prend un peu plus que les autres.

www.kobo.com