Kobo Elipsa, le lecteur eBook avec écran 10 pouces et stylet à utiliser comme notebook | La technologie

Kobo est l’une des rares entreprises à éclipser Amazon et son Kindle. Maintenant, il va encore plus loin avec un lecteur d’ebook de la taille d’une tablette et des fonctions très intéressantes.

S’il y a une entreprise qui a su concurrencer Amazon face à face, en innovant et en présentant des produits de qualité, c’est Kobo.

La marque appartenant au japonais Rakuten depuis une décennie, pas seulement des créations lecteurs de livres électroniques spectaculaire, mais possède également une boutique de livres électroniques, avec des millions de titres. Une plateforme à la hauteur du Kindle.

L’une des raisons du succès de Kobo est son matériel innovant. Un bon exemple est votre dernier lecteur ebook, Kobo Elipsa, qui se distingue par son écran de 10,3 pouces et son stylet pour faire des annotations. Vous pouvez voir ses principales caractéristiques dans cette vidéo:

La plupart des lecteurs de livres électroniques ont un petit écran de 6 ou 7 pouces, pour ressembler à la taille d’un livre. Kobo Elipsa augmente la taille à 10,3 pouces, quelque chose que les fans de bandes dessinées apprécieront, ou ceux qui liront de nombreux documents PDF, qui sont généralement conçus pour une page de format A4 (folio).

Les écrans à encre électronique sont agréables à regarder et ont l’air luxueux en plein soleil, mais en retour, ils ont une latence plus élevée, ce qui, dans de nombreux cas, les empêche d’être utilisés pour des tâches productives autres que la lecture.

Kobo Elipsa fait ses débuts le nouvel écran E-ink Carta 1200, Quoi réduit considérablement la latence et il vous permet de faire des choses comme écrire et prendre des notes. Voilà pourquoi l’un des premiers lecteurs de livres électroniques avec un stylet intégré.

Si vous envisagez d’acheter un lecteur de livre électronique et que vous appréciez la possibilité d’obtenir le Kobo Libra H2O, nous vous recommandons de jeter un œil à cette revue complète dans laquelle nous évaluons tous les avantages et les inconvénients de ce modèle Kobo.

Avec le crayon tu peux prendre des annotations et souligner dans des livres ou des PDF, mais aussi rédigez vos propres cahiers manuscrits (un journal, vos idées), et les convertir automatiquement en texte informatisé, pour les stocker dans le support Dropbox intégré. Le stylo prend en charge différentes épaisseurs de traits, en fonction de la pression.

Voici le reste des caractéristiques techniques:

Caractéristiques techniques Kobo Elipsa Display 10,3 pouces Letter E Ink Écran tactile 1200, 227 dpi, résolution 1404 x 1872 pixels avec mode sombre Stockage 32 Go Processeur 1,8 GHz multicœur Connectivité Wi-Fi 802.11 ac / b / g / n et USB-C Autonomie de la batterie Semaines (selon l’utilisation) Éclairage avant Oui Dimensions 193 x 227,5 x 7,6 mm Poids 383 grammes Formats compatibles EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ , CBR Prix 399,99 € (comprend l’étui et le stylet)

Comme on le voit, a un éclairage avant uniforme pour lire la nuit, une batterie qui dure des semaines (bien que cela dépende de la façon dont nous utilisons le stylet), et se recharge via la connexion USB-Type C.

Et grâce au 32 Go de stockage, il y a beaucoup d’espace pour des milliers de livres et pour vos propres cahiers et dessins.

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et comprend désormais une fonctionnalité très demandée telle que l’écran rétroéclairé.

Le pack de vente Kobo Elipsa comprend un stylet, une pointe de remplacement et l’étui SleepCover de qualité supérieure, qui nous permet de mettre tout ce que nous faisons en attente simplement en recouvrant le lecteur avec l’étui. Il sert également de piédestal pour maintenir le lecteur sur une table pendant que vous écrivez.

Kobo Elipsa sera mis en vente le 24 juin au prix de 399,99 euros. Il peut maintenant être pré-commandé dans la boutique Kobo.

Ce n’est pas bon marché, mais ses caractéristiques et fonctions sont supérieures à celles d’un lecteur de livre électronique conventionnel.