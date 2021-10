Koch Media s’empare de l’agence de marketing Splatter Connect

La société de jeux vidéo européenne Koch Media a acquis l’agence de marketing britannique Splatter Connect.

Aucun chiffre n’a été communiqué sur l’accord, qui voit la société de promotion devenir une filiale de la branche britannique de Koch. Splatter Connect a été fondée en 2012 par le directeur des ventes et Jonathan Dunnett et le directeur technique William Slater

« Nos partenaires éditeurs nous demandent de plus en plus d’autres services physiques nécessaires pour soutenir la campagne d’un produit », a déclaré Craig McNicol, directeur général des partenariats de distribution mondiaux et Europe du Nord de Koch Media UK.

« Avec le retour des événements en direct après la pandémie, nous pensons que le portefeuille de services de Splatter connaîtra une demande croissante à mesure que le désir humain de visiter, de jouer et de se divertir en personne reviendra. Cette acquisition marque notre première étape dans notre stratégie d’expansion des services « obtenons physique » au niveau du territoire local.

Slater de Splatter Connect a ajouté: «Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle phase de croissance en tant que membre de Koch Media UK, qui, en tant que l’un des distributeurs de jeux vidéo les plus prospères, nous verrons la relation symbiotique que l’industrie entretient avec des entreprises comme la nôtre pour fournir des produits physiques produits et services », a déclaré le directeur technique de Splatter Connect. « En travaillant ensemble, nous pouvons devenir le partenaire privilégié des éditeurs qui apprécient les services « en personne ». Nous pensons que faire partie du groupe mondial extrêmement diversifié Koch Media / Embracer nous permettra d’exploiter pleinement le potentiel de notre entreprise.

Il s’agit de la dernière acquisition réalisée par Embracer Group, dont Koch Media fait partie depuis 2018.

Koch a récemment ouvert un tout nouveau label d’édition appelé Prime Matter.

