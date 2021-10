Koda nommée entreprise de crypto-monnaie la plus fiable à Crypto Expo Dubai 2021

Koda Cryptocurrency a été nommée « Entreprise de cryptographie la plus fiable en 2021 » à Crypto Expo Dubai (CED2021), qui s’est déroulée les 14 et 15 octobre au Festival Arena, Festival City à Dubaï, a rapporté Invezz dans un communiqué de presse.

Confiance, éducation, facilité d’utilisation

Koda est une nouvelle offre de cryptographie passionnante du Royaume-Uni, commercialisée par SummitBC Ltd. Les valeurs fondamentales du projet tournent autour de la confiance, de l’éducation et de la facilité (TEE). L’entreprise était l’un des sponsors du diamant au CED2021, qui a réuni plus de 8 000 personnes. Plus de 64 sociétés de cryptographie et plus de 80 conférenciers de l’industrie de la cryptographie étaient présents.

Crypto Expo Dubai rassemble des leaders et des investisseurs de l’industrie de la cryptographie pour réseauter et explorer plus d’opportunités commerciales dans l’espace crypto. Il est considéré comme le plus grand événement de crypto-monnaie de la région. L’organisateur du CED a commenté :

Notre événement a fourni la meilleure conférence et une opportunité de réseautage améliorée qui a aidé les particuliers et les entreprises à acquérir des connaissances dans le secteur de la blockchain et des actifs numériques.

Koda entre dans le stade de l’étalon-or

Le prix a été remporté par le PDG de Koda Cryptocurrency / SummitBC, James Gale, sur la scène principale de l’événement. Sa vaste expérience en marketing, gestion d’entreprise et développement de systèmes place SummitBC dans une position de grande influence, en particulier dans les prochains mois avec des projets clés dans le pipeline.

Il a annoncé les prochains plans du projet plus tôt dans la journée. À l’heure actuelle, plus de 10 000 personnes possèdent Koda, et il entre dans la phase de migration des jetons « gold standard » vers Koda V2. Cela fait suite à un audit réussi par les auditeurs de blockchain estimés HashEx, qui s’est récemment associé à Safemoon.

Selon SummitBC, cette migration montrera que Koda est «plus sûr que Safemoon».

Koda lance un jeton de récompense tant attendu

Les supporters ont reçu des mises à jour sur le lancement de Kapex (Koda-Apex), un nouveau jeton de récompense qui est actuellement au stade de l’acceptation de la pré-vente sur liste blanche et approche du lancement général de la pré-vente. SummitBC a également annoncé le lancement de SummitSwap, sa plateforme d’échange de crypto-monnaie propriétaire révolutionnaire, dont l’impact sur l’industrie devrait être très important.

Depuis son lancement en mai 2021, Koda a affiché une courbe ascendante impressionnante.

La publication Koda nommée société de crypto-monnaie la plus fiable à Crypto Expo Dubai 2021 est apparue en premier sur Invezz.