Kodak Black arrêté en Floride pour intrusion le soir du Nouvel An

Kodak Noir s’est retrouvé derrière les barreaux le soir du Nouvel An – bien que brièvement – ​​mais il semble que cela puisse être un gros malentendu … du moins selon son avocat.

l’avocat de KB, Bradford Cohen, raconte TMZ … oui, son client a en effet été arrêté tôt samedi matin près de Pompano Beach, FL sur une accusation de délit d’intrusion – mais insiste sur le fait qu’il s’agit d’un faux buste … basé sur rien d’autre qu’une lettre de cesser ou de s’abstenir de 4 il y a des mois.

Voici l’affaire … Cohen dit que Kodak est allé dans son ancien quartier de Greenacres pour passer du temps avec des amis pour les vacances, et aussi pour rembourser la dette de carte de crédit de 5 familles vivant dans la région qui avaient déboursé pour des cadeaux de Noël pour leurs enfants et leurs proches.

À un moment donné, alors qu’il était là-bas, on nous a dit que les flics se sont présentés et ont placé Kodak en garde à vue – lui disant qu’il enfreignait une lettre émise par l’autorité locale du logement.

Vous vous souviendrez peut-être de cette lettre… elle a été envoyée en réponse à la livraison par Kodak d’unités de climatisation à des personnes là-bas en septembre, ce que la HA n’a apparemment pas apprécié. Quoi qu’il en soit, il semble que la simple présence de Kodak cette fois-ci ait déclenché un appel au bureau du shérif du comté de Broward.

Voici pourquoi Cohen pense que l’arrestation n’était pas justifiée – d’une part, il dit que le C&D n’est jamais allé à Kodak, ce qui signifie qu’il n’a pas été signifié correctement car il a été envoyé à sa maison de disques, et non à lui personnellement. Deuxièmement, il dit que cette lettre ne dit rien sur le fait de ne pas venir sur le terrain, elle n’aurait donc pas dû servir de base à une arrestation.

BSO nous dit qu’ils ont réservé Kodak vers 3h02 du matin et qu’il a été libéré sous caution de 25 $ quelques heures plus tard. On ne sait pas si cela aura une incidence sur la libération supervisée de Kodak.