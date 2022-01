Kodak Black arrêté moins d’un an après que Donald Trump a commué sa précédente peine de prison

Le rappeur Kodak Black fait face à plus de problèmes juridiques au début de 2022. L’artiste, de son vrai nom Bill Kapri, a été arrêté samedi matin à Pompano Beach, en Floride, pour intrusion. L’arrestation intervient près d’un an après que le président Donald Trump a commué la peine de prison fédérale de Kapri le dernier jour de son mandat.

Kapri a été arrêté juste avant 1 h 30 HE, a déclaré le bureau du shérif de Broward, rapporte Local10. Les circonstances de l’arrestation n’ont pas été rendues immédiatement disponibles. Kapri, qui est né Octave Dieuson, est né et a grandi à Pompano Beach, au nord de Miami.

Après sa libération, Kapri s’est rendu sur sa page Instagram pour expliquer sa version des faits, rapporte HipHopDX. « Vous savez quoi, restez en dehors de la hotte », a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram. « Tout ce que j’essayais de faire, je garde toujours le capot dans mon mix. Je glisse toujours régulièrement vers le capot. Je n’ai pas besoin de passer par là. Je n’ai pas besoin de passer par là. Mais comment pouvez-vous dire à un— qui est vraiment dans la rue, qui fait vraiment son s—, a vraiment fait mon s— là-bas. »

« Les N-s savent ce qui se passe avec moi », a poursuivi le rappeur. « Ils ne peuvent jamais me frapper, ne jamais dire: » Oh, je ne peux pas revenir au quartier. » Je ne dirai jamais : ‘Oh ouais, il n’est pas revenu dans le quartier depuis longtemps’… Tous ces autres trucs, c’en est fini. »

Le rappeur « Roll in Peace » faisait partie des personnes les plus en vue dont les peines ont été commuées lors du dernier jour de mandat de Trump en janvier 2021. Il a purgé environ la moitié d’une peine de trois ans de prison fédérale pour falsification de documents afin d’acheter des armes à Miami magasin d’armes à feu, a rapporté l’Associated Press. Cependant, Kapri faisait toujours face à une accusation d’agression sexuelle criminelle en Caroline du Sud. En avril 2021, Kapri a accepté de plaider coupable à une accusation moins grave et a été condamné à 18 mois de probation.

Kapri a ensuite échoué à un test de dépistage de drogue et a été condamné à passer 90 jours dans un centre de traitement de réadaptation. Il a terminé sa cure de désintoxication en décembre après que son avocat, Bradford Cohen, a déclaré à TMZ que le juge était satisfait des progrès de Kapri. Kapri « a hâte de faire de la bonne musique et va essayer de rester à l’écart des gens, des lieux et des choses qui le mettraient en danger ou le pousseraient à recommencer », a déclaré Cohen à TMZ à l’époque.

En juin, Kapri a été honoré pour sa philanthropie, l’ancien commissaire de Broward et maire Dale Holness ayant publié la proclamation, rapporte le Sun Sentinel. La proclamation a félicité Kapri pour avoir payé les frais de scolarité des trois enfants de deux agents du FBI tués lors d’un raid à Sunrise, en Floride, en février. Kapri a également payé les frais funéraires d’un officier de police de Caroline du Sud et a fait un don de 100 000 $ à la faculté de droit de l’Université Nova Southeastern à la mémoire d’une victime de la fusillade dans l’école Marjory Stoneman Douglas en 2018.