Kodak Black attend son deuxième enfant, une fille

Cardi Bn’est pas le seul à avoir des nouvelles importantes sur les bébés aujourd’hui… Kodak Noirj’ai aussi un autre enfant !!!

L’avocat du rappeur de Floride, Bradford Cohen, raconte TMZ … la petite amie de Kodak, agent immobilier Maranda Johnson, est enceinte de leur premier enfant ensemble… et c’est une fille !!!

On nous dit que KB connaît Maranda depuis environ 4 ans et qu’ils sortent ensemble et ont décidé qu’ils voulaient avoir un enfant. Cohen dit que le couple a conçu vers avril, donc la petite fille est attendue fin 2021 ou début 2022.

Kodak a un fils de 6 ans, roi, d’une relation antérieure, et on nous dit qu’il est ravi que son deuxième enfant soit une fille et qu’il a hâte de gâter sa fille.

En fait… il a déjà fait des courses pour elle.