Kodak Black livre 100 unités AC aux habitants de sa ville natale

Au cours du week-end du 4 juillet, le rappeur Kodak Black a livré 100 climatiseurs aux habitants de sa ville natale de Pompano Beach, en Floride.

Un Francky Pierre-Paul, qui dirige plusieurs organisations caritatives et aide aux efforts de sensibilisation de la communauté de Kodak Black, 24 ans, a détaillé l’acte dans une série de publications sur les réseaux sociaux. Selon les messages de Pierre-Paul, qui comportent plusieurs photos et vidéos, l’artiste « Feelin Peachy » Black a livré la collection de 100 climatiseurs aux résidents du lotissement Golden Acres, où il a vécu lorsqu’il était enfant.

La température à Pompano Beach (qui se trouve à environ 40 miles au nord de Miami) a craqué à 90 degrés pendant le week-end de vacances. Et en raison de cette chaleur intense, Black a perdu sa chemise à manches longues après avoir prononcé un bref discours, tandis que lui et son équipe chargeaient les climatiseurs dans les véhicules des destinataires et aidaient même à l’installation des unités.

“Maintenant que je suis assez béni pour redonner”, a déclaré Black dans le discours mentionné, fourni depuis le bord de la zone de stockage de son camion fourgon, “c’est ce que j’aime faire.” Le créateur de Bill Israel a également noté qu’il s’efforce d’aider ceux qui font face à des difficultés financières, et un deuxième clip montre Kodak Black (toujours vêtu de vêtements à manches longues) apportant personnellement un climatiseur dans une maison.

D’autres photos et clips soulignent encore les livraisons supplémentaires avec lesquelles le rappeur a aidé, et les fans / destinataires ont posé pour plusieurs photos avec Black, qui a supprimé ses comptes personnels de médias sociaux plus tôt cette année. Néanmoins, l’acte caritatif a fait sensation sur Twitter, Instagram et ailleurs, et de nombreuses personnes pèsent sur l’effort.

« Kodak a montré qu’il était une bonne personne, il le fait parfois de manière étrange », a écrit un observateur.

“C’est toujours l’idée qui compte, certaines personnes n’ont pas le luxe d’avoir un climatiseur, ce que Kodak a fait était une bénédiction et ces gens étaient reconnaissants”, a relayé un utilisateur de Twitter.

Cependant, différentes personnes expriment des opinions plus critiques, certaines comparant les entreprises caritatives de Kodak Black à celles de NBA YoungBoy – ou critiquant le moment choisi pour le cadeau du premier climatiseur, en raison d’une vidéo qui a récemment fait surface. Dans ladite vidéo, Black semble jeter un nombre important de billets de 100 $ du côté d’un bateau et dans l’océan Atlantique. (Beaucoup ont noté la possibilité que l’argent était faux, mais on ne sait pas si c’était le cas.)

“Il a vu des gens se plaindre de lui avoir jeté de l’argent dans l’océan et de ne pas le donner à son ancien capot et il les a écoutés”, a suggéré un fan.

“il ne pouvait vraiment pas supporter la chaleur des médias sociaux envers lui”, a fait écho un autre utilisateur de Twitter.

« Au moins, il ferait ça s’il allait jeter 100 km », a déclaré un troisième et dernier individu.