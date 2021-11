Kodak Black offre 5 000 dindes à des familles de Floride

Kodak Noir est toujours en train de trouver un moyen de redonner à sa communauté pendant qu’il est en cure de désintoxication … aider les gens en Floride à s’assurer qu’ils ont de la nourriture sur la table pour Thanksgiving.

Le rappeur a abandonné 14 500 $ pour plus de 5 000 dindes et a demandé à son équipe de les distribuer lors d’une sorte de tournée de Thanksgiving dans plusieurs communautés du sud de la Floride … selon l’avocat de Kodak, Bradford Cohen.

On nous dit que le cadeau de dinde de Kodak a fait 7 arrêts en 3 jours, son équipe venant en camions de location pour distribuer les oiseaux.

Avec l’aide de Kodak, les habitants des quartiers de Sistrunk et de Sunland pourront passer un bon dîner de Thanksgiving… ainsi que ceux de Delray Beach, Fort Lauderdale, North Miami, Little Haiti à Miami et bien sûr, Golden Acres, où Kodak a grandi.

KB est connu pour sa générosité, et son avocat dit qu’il aurait adoré être là pour distribuer des dindes en personne, mais il se concentre sur la fin de la réadaptation afin de pouvoir continuer à soutenir les quartiers défavorisés.