Kody Brown, le drame de Meri Brown est «  choquant  »

À l’extérieur, regarde. Christine Brown souhaite qu’elle puisse faire plus en ce qui concerne son mari Kody Brownrelation de montagnes russes avec sa première femme Meri Brown.

«Cela a été vraiment, vraiment triste», Soeurs épouses étoile, 48 ans, a dit Nous hebdomadaire exclusivement le jeudi 18 mars. «Je sais qu’elle a encore tellement d’espoir et qu’elle est toujours aussi positive qu’elle peut l’être. Elle est super forte. … Chaque relation traverse des moments difficiles, mais c’est vraiment déchirant à regarder.

Christine est entrée dans une union spirituelle avec Kody, 52 ans, en mars 1994. À ce moment-là, le natif du Wyoming était déjà légalement marié à Meri, 50 ans, et dans un autre mariage spirituel avec sa deuxième épouse Janelle Brown. Les personnalités de TLC ont subi un changement majeur dans leur structure familiale en septembre 2014, lorsque Kody a décidé de divorcer de Meri afin d’épouser légalement sa quatrième femme, Robyn Brownet adoptez ses trois enfants. (Malgré leur divorce, Kody et Meri sont toujours liés spirituellement.)

Fans de Soeurs épouses ont regardé la romance de Kody avec sa première femme apparemment s’éteindre ces dernières années – et Christine souhaite que le couple revienne sur la même page.

«Mon cœur se brise pour eux», a-t-elle expliqué. «Je pense qu’elle veut vraiment quelque chose de différent. … Cela a été une chose difficile à regarder, une chose difficile à voir et à faire partie, sachant que vous n’en faites pas partie.

Bien qu’il s’agisse d’une grande famille recomposée, Christine «ne connaît pas beaucoup les tenants et les aboutissants» des relations de son mari avec ses autres épouses. «Kody est très privée et je ne fouille pas comme ça», a-t-elle dit Nous, ajoutant que la plupart de ce qu’elle a appris sur les hauts et les bas de Kody et Meri vient de regarder l’émission de télé-réalité.

«Je n’avais aucune idée, vous savez, donc c’est choquant», a-t-elle dit. «Ça a été vraiment difficile, et je prie pour eux. … Je ne sais pas quoi faire cependant. J’ai l’impression que mes mains sont quelque peu liées parce qu’il garde les choses séparées.

Lors d’un épisode de la série TLC en février, Meri a avoué que sa relation avec Kody était «terminée» et «terminée». Le vendeur a révélé plus tard dans une interview avec Nous que lui et le propriétaire du Lizzie’s Heritage Inn se trouvaient «dans un endroit très sombre» depuis un certain temps.

«Il s’agissait plutôt d’essayer de nous sortir de ce trou dans lequel nous nous sommes creusés», a expliqué Kody. «J’espère que le temps guérit les choses. J’espère que certaines communications guérissent les choses. Ça fait longtemps et ça a été très difficile.

Alors que Kody a affirmé qu’il n’y avait aucune «valeur» dans le premier de ses quatre mariages, Meri n’était pas d’accord. «Je ne peux pas contrôler ce qu’il pense ou ressent. Tout ce que je peux faire, c’est me présenter comme la meilleure version de moi », a-t-elle déclaré Nous plus tôt ce mois-ci, notant que son commentaire sur le fait d’avoir «fini» avec Kody a été sorti de son contexte. «Ce n’était pas moi qui disais: ‘C’est fini, j’ai fini.’ Ce que c’était, était-ce que je disais où nous étions et ce qui s’était passé a été fait et répété, et maintenant nous devons trouver une nouvelle normalité pour nous [and] découvrez-nous.

Tout ce qu’elle attend vraiment de son mari, c’est qu’il «va persévérer» dans leur partenariat – même lorsque les temps sont durs.

«Dans ma très, très sombre période de ma vie qui a été documentée dans la série, il y a environ six ans, j’ai traversé une période où je réfléchissais à ce que je voulais faire», a expliqué Meri plus tôt ce mois-ci. «J’envisageais toutes les options et à quoi cela ressemblerait. … Même à travers ça, j’ai pris la décision de rester. C’est ma famille. À ce moment-là, il y a six ans, ma décision a été de rester et de comprendre. C’est là que j’ai pris l’engagement. Et c’est là que je suis.

Soeurs épouses diffusé les dimanches de TLC à 22 h HE.

Avec le reportage de Christina Garibaldi

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus chaudes du divertissement!