Kody et Janelle Brown se disputent à propos de leurs projets de vacances

Les stars de Sister Wives Kody et Janelle Brown, comme presque tout le monde dans le monde, ont eu du mal à organiser leurs projets de vacances pour 2020, et cela a conduit à un gros affrontement entre les deux. Dans un nouveau clip de l’émission, partagé exclusivement par Us Weekly, Kody a réuni ses quatre épouses – Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown – pour donner sa position personnelle sur ce qu’il envisage de faire. « Je ne peux pas vous dire quoi faire », a déclaré le joueur de 52 ans. « Je peux décider ce que je vais faire. Et si la famille veut se réunir, ils peuvent aussi le découvrir. »

Janelle a ensuite partagé qu’elle aimerait avoir une sorte de célébration et aimerait que les enfants plus âgés de la famille rentrent à la maison pour une visite. « Je ne sais pas combien de temps le virus va durer, mais je n’aurai pas de grand rassemblement de Noël », a répondu Kody. Janelle, pas fan de la position de Kody, s’est rendue au confessionnal de la série pour exprimer ses sentiments. « Donc, en gros, à moins que nous n’observions tous son uber, uber, uber position prudente, oubliez les vacances », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas. Je suppose qu’il n’y a vraiment rien à dire mais wow. … Il n’y a pas d’optimisme. C’est comme la fin du monde. »

Robyn, la quatrième épouse de Kody, est également apparue dans un confessionnal de Sister Wives, partageant un aperçu de la façon dont la famille avait géré la pression de la pandémie mondiale de Covid-19. « Les relations sont en difficulté », a déclaré Robyn. « Ma relation avec Kody est difficile parce qu’il ne voit pas autant sa famille. Je me sens très impuissant ici. »

Notamment, Kody avait précédemment parlé avec Us Weekly de ce que lui et sa famille avaient traversé avec la pression de la pandémie et du fait que des enfants adultes vivaient leur propre vie alors qu’ils étaient dispersés à travers le pays. « Certains d’entre nous ont été plus disposés à se conformer que d’autres », a déclaré Kody en février. « Cela a été le défi, c’est que si une femme n’est pas complètement conforme, elle doit voyager. »

« Elle va aller voir ses enfants. Si elle est potentiellement exposée et qu’on lui demande ensuite de se mettre en quarantaine après un certain temps, elle est partie », a-t-il poursuivi. « Eh bien, est-ce que tu m’aimes même? Eh bien, oui, je l’aime. Mais vous devez mettre en quarantaine. Je ne peux pas venir parce que [of] mise en quarantaine et vous vous mettez en danger et ce n’est pas juste pour moi de mettre toute la famille en danger parce que vous avez voyagé. » Sister Wives La saison 16 sera diffusée le dimanche 21 novembre à 22 h HE, sur TLC.