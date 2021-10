Koei Tecmo annonce officiellement l’arrivée de l’Atelier Sophie 2 sur Switch en février prochain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Koei Tecmo et Gust ont officiellement annoncé le RPG Atelier Sophie 2 : L’Alchimiste du Rêve Mystérieux pour la Nintendo Switch et plusieurs autres plateformes. Il recevra une sortie occidentale l’année prochaine le 25 février 2022.

Il s’agit du même titre qui avait déjà été « divulgué » par l’Australian Classification Board le mois dernier et fait suite à Atelier Sophie : L’Alchimiste du Livre Mystérieux.

Voici un peu plus à quoi s’attendre:

Atelier Sophie 2 : L’Alchimiste du Rêve Mystérieux poursuit l’histoire des nombreuses aventures de Sophie et Plachta. Après avoir quitté Kirchen Bell, la ville natale de Sophie, le couple découvre un énorme arbre identique à celui que Plachta avait vu dans un rêve, et alors qu’ils se rapprochent, un mystérieux vortex les attire à l’intérieur. Sophie se réveille seule dans un nouveau monde curieux appelé Erde Wiege, et il ne lui faut pas longtemps avant qu’elle entende parler d’un alchimiste nommé Plachta qui vit à la périphérie de la ville. Étonnamment, lorsque Sophie arrive à l’atelier, elle rencontre un jeune passionné d’alchimie nommé Plachta, et même si l’alchimiste porte le même nom que son amie, elle ne reconnaît pas Sophie. Quelles autres surprises attendent Sophie dans ce voyage ? Alors que l’aventure continue, Sophie rencontre l’alchimiste en herbe, Ramizel Erlenmeyer, qui accepte volontiers de l’aider en cas de besoin. Le récit se déroule avec élégance avec un nouveau style visuel charmant qui combine l’art de la sous-série Mystérieuse avec les graphismes et les animations de haute qualité présentés dans Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy 2021.