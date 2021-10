Koeman a-t-il plus de crédit après avoir perdu son troisième classique consécutif ?

24/10/2021 à 20:57 CEST

PROCHAIN ​​ENTRAÎNEUR DU BARÇA

Peu d’entraîneurs dans l’histoire du Barça ont survécu à trois défaites consécutives en Classique. L’entraîneur néerlandais a chuté 1-2 dans le duel contre le Real Madrid au Camp Nou et cette dalle a été rejointe par deux défaites la saison dernière contre l’éternel rival. Le bilan de Ronald Koeman face aux Blancs en tant qu’entraîneur du Barça est dévastateur : deux buts pour, sept contre et trois défaites. Il n’est pas surprenant que les supporters du Barça aient demandé la tête de leur entraîneur en début de match avec quelques images malheureuses entourant et martelant la voiture du joueur.En son temps, il a offert au Barça sa première Coupe d’Europe.

Il est vrai que des raisons impérieuses s’accumulent sur la table d’un Joan Laporta qui aurait déjà pu exécuter le bouton ‘éjecter’ après un Classique à oublier. Le Barça n’était pas le Barça commettant plus de fautes que son rival, obtenant seulement 52% de possession et dérangeant à peine la porte de Courtois. L’effet Ansu Fati s’estompe après un retour prometteur, Memphis Depay n’est pas le buteur qu’ils avaient promis et Dest est un désastre dans toutes les positions qu’ils le testent.

Koeman, il faut aussi être réaliste, il n’a pas grand-chose d’autre dans le placard et en plus il énerve les gens avec son insistance sur Luuk de Jong, un joueur avec l’ADN de l’Athletic Bilbao ou une équipe nordique, mais jamais culé. L’entraîneur sait que sa position sera plus ou moins sécurisée jusqu’à ce que Laporta rassemble les 13 millions d’euros que coûte son règlement ou jusqu’à ce qu’il trouve un entraîneur qui le convainc. Parce que Xavi Hernández, le favori au quota [3.00], ne finit pas d’attirer un président qui ne veut pas céder à la pression populaire. On a parlé d’un Pirlo qui aurait peut-être bon goût pour le football culé a [4.00] ou encore l’innovant Marcelo Gallardo pour [6.00]. Dans ces eaux se déplace un Laporta qui ne veut pas non plus jeter la maison par la fenêtre.

L’entraîneur néerlandais, pour sa défense, peut décrocher la médaille d’avoir profité de jeunes talents tels que Pedri, Nico, Araujo ou Gavi, mais il est également vrai qu’il a sacrifié à de nombreuses reprises un style de jeu qui différenciait le Barça. le reste. Contre Madrid, les Catalans ne sont pas sortis avec cinq défenseurs ou pour les voir venir mais il était clair qu’il n’y a pas beaucoup plus de cire que de brûlures. Le Barça est neuvième au classement des positions européennes et voit des rivaux directs comme les Blancos ou Séville à cinq points. La Ligue des champions est peut-être la dernière cartouche à survivre pour Koeman, même si personne ne peut dire qu’il n’a pas donné à Laporta suffisamment de raisons de le licencier après avoir concédé des défaites cette saison contre le Bayern, l’Atlético, Benfica et le Real Madrid.