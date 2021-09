Koeman, défense de trois centraux et tandem néerlandais en attaque

14/09/21

Ronald Koeman parie sur Barça-Bayen ce mardi au Camp Nou pour un 3-5-2 avec Piqué, Araujo et Eric García dans l’axe central et Sergi Roberto et Jordi Alba dans les couloirs pour la première des Champions 2021/22 contre un Bayern Munich qui incite à la prudence, en raison des antécédents douloureux les plus récents et parce qu’il s’agit du premier match européen « après Messi ». D’autant plus que l’équipe du Barça traîne un bon nombre de blessés à l’avant et arrive avec de nombreux joueurs récemment intégrés à la défense.

L’objectif est de maintenir la bonne séquence historique de débuts en Ligue des champions au Camp Nou, et pour cela, il semble que Koeman ait eu recours au système qui transmet plus de confiance. Le retour de Gerard Piqué, remis de sa blessure, et le fait de pouvoir compter sur Jordi Alba, malgré ses problèmes physiques, a convaincu le Néerlandais que dans le couloir droit il récupère Sergi Roberto, puisque Dest est entré dans la liste mais aussi en convalescence d’une blessure.

Dans le noyau, Koeman a le trio de sa plus grande confiance, avec Sergio Busquets dans le pivot et Frenkie De Jong comme intérieurs. Ce sera à l’avant où le Barça fera ses débuts en Ligue des champions avec plus de nouvelles, car le tandem Memphis-Luuk de Jong a le défi de fournir Antoine Griezmann et, surtout, Leo Messi.

Sans Coutinho, avec Memphis – Luuk De Jong

Ronald n’a pas voulu intégrer Philippe Coutinho dans le onze de départ, bien que Tout indique que le Brésilien peut avoir des minutes tout au long du match contre le Bayern avec qui il a remporté la Ligue des champions aux dépens du Barça il y a deux ans…

Toute une responsabilité pour les internationaux néerlandais, qui ont en revanche toute la confiance de Ronald Koeman et sont la seule poudre à canon blaugrana pour cet affrontement puisque Démbélé, Ansu Fati et Braithwaite sont blessés. Seul Demir reste dans la salle en tant qu’attaquant.