Koeman discute de Barcelone sans Lionel Messi

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a expliqué comment son équipe se débrouillerait sans Lionel Messi et admet que les géants catalans auront plus de mal à marquer des buts.

Le Néerlandais a clairement indiqué à quel point il était surpris et déçu par la sortie de choc de l’Argentin et a ajouté: “Messi comptait tellement pour ce club.”

Koeman a ensuite examiné la nouvelle campagne et ce qu’il attend de ses joueurs alors qu’ils s’adaptent à la vie sans le GOAT.

«Nous avons de nouveaux joueurs et nous devons aller de l’avant et nous avons le temps pour cela. Nous avons de jeunes joueurs dans l’équipe cette saison et c’est aussi pour l’avenir, nous travaillons sur l’avenir de ce club et c’est vraiment important de se concentrer là-dessus et de ne pas se concentrer sur ce qui s’est passé ces derniers jours.

“Bien sûr, nous aurons plus de difficultés à marquer des buts, Messi a marqué 30 buts la saison dernière. Donc, les autres joueurs doivent apporter plus et passer à l’étape suivante et il s’agit maintenant plus de l’équipe que des joueurs individuels.

«Ce n’est pas toujours un joueur, vous devez le faire ensemble. Espérons que nous récupérons des joueurs de blessure comme Ansu Fati et Coutinho et que nous ayons toujours une équipe solide. Nous travaillerons plus dur, nous ferons plus pour atteindre ce que les gens attendent de nous.

« Nous sommes encore en transition. Il faut comprendre que le début de cette saison est difficile. Nous avons toujours COVID, pour tous les clubs, mais nous avons toujours des joueurs blessés donc nous ne pouvons pas mettre tous les joueurs pour jouer car il nous manque encore de bons joueurs. Nous avons fait une bonne pré-saison, nous avons de jeunes joueurs, mais si nous récupérons tous les joueurs de blessure, l’équipe est toujours solide.

Origine | ESPN