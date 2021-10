Koeman dit que Barcelone aurait dû battre le Dynamo Kiev 4-0

Ronald Koeman n’était pas très satisfait de son équipe barcelonaise après avoir vu son équipe réussir une victoire 1-0 contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions.

Un seul but de Gerard Pique a suffi à la victoire alors que le Barça a récolté ses premiers points européens de la saison lors de la troisième tentative.

Le Barça a eu plus de chances avec Luuk de Jong coupable d’avoir raté de bonnes opportunités avant d’être remplacé et Koeman a estimé que son équipe aurait dû être plus clinique.

« Cela nous maintient en vie en Ligue des champions et tout est encore possible grâce à cette victoire, mais nous devions terminer le match mieux que ce que nous avons réussi à faire », a-t-il déclaré. « Un match comme celui-ci aurait dû terminer trois ou quatre à zéro. Quand vous avez des attaquants qui ne possèdent pas la vraie qualité, vous ne pouvez pas leur demander de belles finitions. Mais nous avons les meilleurs attaquants et c’est leur travail de finir des matches comme celui-ci.

Koeman a envoyé Ansu Fati et Philippe Coutinho à la mi-temps, mais aucun des deux joueurs n’a pu trouver le fond du filet et le joueur de 18 ans a frustré son manager en tentant un coup de pied au-dessus alors qu’il aurait pu attacher un coéquipier à la place.

« Ansu est absent depuis si longtemps qu’il est normal qu’il ait besoin de temps pour renforcer à nouveau son jeu. Il n’a pas 19 ans avant le mois prochain. Tout est très naturel. J’ai pensé que dans son grand moment aujourd’hui, il aurait pu faire quelque chose de différent, ne pas essayer pour les frais généraux. Mais ce n’est pas bien d’attendre des miracles d’un gars qui est sur le point d’avoir 19 ans – c’est impossible. « C’est un club où nous devons gagner, bien jouer, marquer des buts. Mais il y a des choses à améliorer ici. La tâche était de gagner contre le Dynamo. Dynamo n’a absolument rien créé, aucun danger. Nous nous sommes améliorés dans certains travaux sans ballon, par rapport à d’autres matchs. Mais nous n’étions pas à notre maximum, sinon nous aurions gagné par au moins trois. Origine | UEFA

Le Barca se dirige maintenant vers El Clasico après des victoires importantes sur Valence et le Dynamo Kiev, mais devra sûrement s’améliorer s’il veut battre le Real Madrid dimanche et dépasser l’équipe de Carlo Ancelotti dans le classement.