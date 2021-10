Koeman dit que Barcelone se rapproche de la victoire de gros matchs après la défaite du Clasico

Ronald Koeman estime que son équipe de Barcelone est sur le point de remporter de gros matchs après avoir perdu 2-1 contre le Real Madrid dimanche en Liga.

Le Néerlandais a supervisé une nouvelle défaite dans un match clé et n’est devenu que le deuxième entraîneur de l’histoire à perdre ses trois premiers Clasicos.

Koeman dit que le Barca a prouvé dimanche que « nous ne sommes pas inférieurs » au Real Madrid et semble également penser que son équipe va dans la bonne direction.

Voici ce qu’il avait à dire lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Dans le match d’aujourd’hui, nous avons montré que nous n’étions pas inférieurs à Madrid. Mais au lieu de monter 1-0, nous menons 1-0 et cela a un effet énorme sur le match. Mais nous avons montré que, petit à petit, nous nous améliorons et nous nous rapprochons de gagner de gros matchs. »

Le Barça aurait dû prendre les devants lorsque Sergino Dest a réussi à enflammer la barre transversale alors qu’il semblait plus facile de marquer et Koeman a estimé que son équipe avait bien commencé le match.

« Nous avons été bons en première mi-temps. Nous avons bien contrôlé le match et nous avons eu une grande chance de prendre l’avantage, mais une fois qu’ils ont marqué le premier, ils peuvent jouer leur jeu en deuxième mi-temps », a-t-il ajouté.

«Ils ont joué avec leurs forces, en attendant et en défendant. Et nous n’avons pas eu de grandes chances de niveler. Vous devez attaquer et prendre des risques, mais vous connaissez la force de Madrid en contre-attaque.

Origine | ESPN