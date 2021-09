Koeman dit que la défaite du Bayern est “très difficile à accepter” pour Barcelone

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a déclaré qu’il avait trouvé “très difficile” d’accepter la défaite 3-0 de mardi contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Les visiteurs ont remporté une victoire convaincante et méritée au Camp Nou pour offrir au Barca un début décevant de campagne européenne.

Koeman n’a rien à reprocher à l’attitude de ses joueurs après le match, mais a reconnu qu’il y avait une grande différence de qualité entre les deux équipes.

“Il n’y avait que trois attaquants disponibles”, a-t-il déclaré.

«Tactiquement, il y avait des moments où nous étions en contrôle. Le jeu du Bayern est dans le tiers moyen et vous devez remplir [the gaps] C’est ce qu’il est pour le moment. Je ne peux pas me plaindre de l’attitude, mais il y a une différence de qualité.

“C’est une équipe qui, en tant que groupe, est ensemble depuis longtemps et qui a également un banc qui s’est amélioré.”