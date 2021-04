Koeman dit que la victoire à la Copa del Rey est un “ sentiment fantastique ”

Ronald Koeman était un homme heureux après avoir vu son équipe remporter 4-0 contre l’Athletic samedi pour remettre le trophée de la Copa del Rey.

C’est un premier titre pour le Néerlandais depuis qu’il a succédé à Quique Setien et il a déclaré qu’après le match, il estimait que c’était une récompense méritée pour ses joueurs.

«C’est une sensation fantastique. Arriver à la finale a été difficile, avec ces prolongations … », a-t-il déclaré. «Nous sommes très heureux et nous méritions de remporter au moins un trophée cette saison. Le club le mérite. C’est un trophée vraiment important pour le club dans une année de changement. L’équipe a toujours eu confiance en la victoire. «C’est une journée heureuse pour tous les fans de Barcelone. C’est un succès mérité.

Koeman a également salué l’attitude de son équipe cette saison et son refus de céder, en particulier lors de la Copa del Rey, et a déclaré que ses joueurs feraient désormais tout leur possible pour tenter de remporter le titre de champion.

«Nous avons apporté des changements à l’équipe cette saison, mais les joueurs y ont adhéré. Je tiens à saluer l’attitude de l’équipe, en particulier dans la Copa, où nous avons beaucoup souffert. “Nous avions faim. Maintenant, nous avons un trophée dans le sac et nous allons continuer pendant une seconde. Nous nous battrons pour la Liga jusqu’au dernier jour. Source | Marca

Le Barça a du travail à faire s’il veut amener l’Atletico et le Real Madrid au titre lors des huit derniers matchs de la saison. Les géants catalans sont à deux points du sommet mais devraient être pleins de confiance après une belle victoire sur l’Athletic.