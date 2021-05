Koeman dit que l’équipe de Barcelone “ n’est pas au niveau que nous voulons ”

Ronald Koeman a déclaré que l’équipe de Barcelone n’était «pas au niveau que nous souhaitons» après avoir vu son équipe terminer sa campagne en Liga samedi contre Eibar.

Le Néerlandais a parlé de la saison et de ses joueurs après le match et a clairement indiqué qu’il pensait que les Catalans avaient besoin de beaucoup de renforcement cet été.

«Au moment où nous sommes arrivés, l’équipe était terminée. La seule signature que nous avons faite était Dest, le dernier jour. Pour moi, ce n’est pas une équipe avec le niveau que nous voulons pour le Barça. Beaucoup au club pensent la même chose », a-t-il déclaré.

«Nous essayons d’améliorer l’équipe. Il y a des joueurs plus âgés, avec tout le respect que je vous dois, qui ont montré qu’ils avaient un niveau pour cette équipe. D’autres, plus jeunes, ont besoin d’acquérir de l’expérience et seront de meilleurs joueurs. L’équipe n’est pas complète et ne peut pas se faire en une seule saison. »