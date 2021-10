Koeman est récompensé pour avoir pris un risque avec Sergino Dest

Lorsque le onze de départ contre Valence a été annoncé, il y a eu un peu de confusion.

Ronald Koeman vise-t-il un 4-4-2 avec Ansu Fati et Memphis Depay en première ligne ?

Si Sergi Roberto et Segino Dest jouent tous les deux, cela signifie-t-il que l’Espagnol figurera en tant que milieu de terrain central supplémentaire ?

Koeman ne commencerait pas Dest en tant qu’attaquant, n’est-ce pas ?

En effet, il l’a fait, et ce fut une décision créative qui a porté ses fruits.

Avec la longue liste de blessures, le grand casse-tête cette saison a été de savoir comment tirer le meilleur parti des attaquants.

Après avoir perdu Antoine Griezmann, Koeman a commis l’erreur de faire appel à Luuk de Jong comme pis-aller. En conséquence, son équipe a perdu le rythme et le mordant offensif, exerçant une pression accrue sur le milieu de terrain et la ligne défensive, et forçant Depay à faire cavalier seul en tant que seule menace à l’avant.

Sans aucun doute, le retour d’Ansu Fati a été tout ce que les fans du Barça espéraient.

Il n’a pas perdu un pas et c’est une agréable surprise de voir à quel point il se combine bien avec Memphis.

Photo par Alex Caparros/.

Mais l’équipe a besoin d’équilibre, et il y avait la question criante de savoir qui jouer sur l’aile droite.

Philippe Coutinho a l’air rouillé, Yussuf Demir trop brut et Luuk de Jong n’a pas été à la hauteur.

Dest était le seul joueur de la liste qui pouvait faire le travail. Koeman a reconnu sa capacité d’attaque et a assigné l’Américain à jouer un rôle avancé.

Le Néerlandais typiquement conservateur a été récompensé pour avoir saisi cette chance.

Immédiatement après avoir concédé un premier but malchanceux qu’il faut applaudir et passer à autre chose, le nouveau trident offensif de Barcelone s’est mis au travail et Valence a été pris au dépourvu.

Vous pouvez imaginer ce qui se passait dans la tête du pragmatique José Bordalas. Nous n’avions pas prévu ça !

Sur le côté droit, Fati a poussé en avant, marquant presque sur la contre-attaque dès la première minute. Valence était prévenu.

À peine cinq minutes après avoir accordé le premier but, Barcelone a répondu en égalisant grâce à une combinaison magique entre Ansu et Memphis.

Le reste de la première mi-temps était entièrement à Barcelone.

Le destin offrait un danger à droite. Alba et compagnie mettent Valence au fil de l’épée à gauche. Et ensemble des passes se frayaient un chemin partout sur le terrain.

Dans l’accumulation, et de façon inhabituelle sur la contre-attaque aussi.

À la fin de la première mi-temps, Barcelone n’avait que 58% de possession, mais ils se créaient des occasions devant le but que les fans ont suppliées pour toute la saison.

Ne demandez pas si c’était une pénalité ou non sur Ansu.

Revenez en arrière et regardez à quel point la pièce était belle qui a créé la chance. Il y a une raison pour laquelle Jose Gaya a volé dans le tacle par derrière. C’était un effort désespéré de la dernière chance pour arrêter une autre combinaison incroyable de passes d’équipe par Barcelone.

C’était un retour bien mérité 2-1 à la pause, et Koeman devrait obtenir le crédit de l’équipe qu’il a choisie qui a rendu cela possible.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Cependant, la seconde mi-temps vous a fait vous demander si tout allait exploser. Valence est sorti du vestiaire avec plus d’énergie et d’urgence, et Barcelone est revenu au confort de la possession avec peu de menace pour l’avenir.

Avec Gavi jouant sur un carton jaune, sa ténacité neutralisée, un échange à mi-temps avec Riqui Puig appelait. Ce n’est pas arrivé.

Au lieu de cela, nous avons finalement vu Nico Gonzalez et Coutinho remplacer Gavi et Ansu.

Tout est bien qui finit bien, mais il faut reconnaître que sans l’héroïsme de Marc-André ter Stegen, Barcelone risquait de perdre la tête.

La cerise sur le gâteau a été de voir l’équipe jouer dur jusqu’à la fin, Dest en particulier ne manquant jamais d’énergie.

Ses efforts éblouissants pour étendre le jeu près de la ligne de but et trouver un Coutinho ouvert pour le but ont été une récompense appropriée pour le pari que son manager a placé sur lui.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Lorsque Ousmane Dembele revient, vous pouvez le voir s’insérer dans cette position en tant qu’attaquant droit. Il sera intéressant de voir s’il développe une chimie avec Dest, de la même manière qu’Ansu, Memphis et Jordi Alba s’établissent à gauche.

Barcelone sera certainement une équipe plus forte et plus dangereuse, et l’évaluation de Koeman pourrait finir par être exacte.

Mais ce sont les plans les mieux conçus.

Sur une longue saison, il devra dépendre de tout le monde et il devra surmonter certains de ses préjugés pour y arriver.

Mais pour l’instant, il a, espérons-le, appris qu’il vaut mieux être courageux et attaquer que de s’asseoir et de posséder passivement le ballon.

J’ai certainement apprécié de voir les 12 tirs, dont 5 cadrés, ce qui n’est vraiment que la pointe de l’iceberg pour le talent de cette équipe.

Le test se poursuit contre le Dynamo Kiev et le Real Madrid.

Les fans du Barça seront prudemment optimistes, et à ce stade, cela ne semble pas si mal.