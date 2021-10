Koeman et la gestion des effets indésirables

20/10/2021 à 11h25 CEST

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, Il est l’entraîneur qui a marqué le plus de points après avoir perdu en Liga depuis ses débuts sous le club du Barça avec un total de 24. Seul Diego Pablo Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, l’a suivi : les matelas ont également sauvé 24 unités en retard dans l’électronique.

Le Néerlandais, qui est au centre de l’ouragan après le mauvais début de saison du FC Barcelone, Jusqu’à présent, il a dirigé un total de 64 matchs en tant qu’entraîneur-chef : il compte 39 victoires, 11 nuls et 14 défaites.. Malgré avoir pris les rênes de l’un des pires moments du club au cours des deux dernières décennies, l’entraîneur a remporté la Copa del Rey la saison dernière.

L’ancien entraîneur des Pays-Bas, de Valence ou d’Everton est remis en cause par les mauvaises performances de l’équipe et les mauvais résultats tant en Ligue des champions (surtout en raison des buts encaissés contre le Bayern et Benfica lors des deux premières journées de la phase de groupes) et en Liga, où il a des sensations retrouvées avec la victoire contre Valence et reste en septième position avec un match de moins.

Un duel vital en Ligue des champions

Le FC Barcelone affronte la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions dans l’un des matchs les plus importants du début de saison : Après avoir succombé au Bayern et à Benfica lors des deux premiers tours, les trois points sont essentiels pour continuer à aspirer à se qualifier pour les huitièmes de finale et laisser l’équipe portugaise sur la route.

La victoire contre Valence et le retour d’un joueur destiné à être important comme Kun Agüero ont renforcé le moral des Catalans, qui n’avait ajouté qu’une victoire lors des cinq derniers matchs avant la deuxième pause de l’équipe nationale et la situation commençait à être critique. Toujours sans Pedri, Araujo, Braithwaite ou Dembélé, les culés le jouent contre le Dinamo Kiev et le Real Madrid, déjà en Liga.