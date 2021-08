Koeman excité par la victoire de Barcelone sur la Real Sociedad

Ronald Koeman était assez excité par la performance de son équipe contre la Real Sociedad dimanche alors que Barcelone commençait la saison avec une victoire 4-2.

Ce fut un bon début pour la nouvelle campagne après un été difficile pour les géants catalans qui a culminé avec le départ de Lionel Messi la semaine dernière.

Cependant, le Barça a bien répondu avec des buts de Gerard Pique, Martin Braithwaite et Sergi Roberto, obtenant trois points mérités.

Koeman a parlé de la victoire après le match.

“Il est toujours important de commencer la Liga avec une victoire, surtout à domicile et avec ce qui s’est passé ces derniers temps. C’était important de donner une bonne image et de gagner et nous avons bien fait les deux.

“Au cours de la première demi-heure, nous avons été fantastiques dans le jeu avec le ballon et aussi dans la récupération du ballon. Ensuite, ils nous ont rendu la tâche un peu difficile, avec le premier but de la Real Sociedad et la faute 3-2, où l’on ne peut qu’applaudir, mais nous avons fini par gagner. Avec ce que nous avons vu sur le terrain, nous pouvons être heureux.

« C’est vrai que nous avons beaucoup travaillé notre jeu sans ballon. Nous savons qu’avec le ballon, nous sommes une grande équipe mais nous avons très bien travaillé avec la façon dont nous devons presser et si nous pressons, nous devons le faire avec tout le monde. Le Barça dans la première demi-heure a été le meilleur pour moi de ces dernières années. C’est la voie à suivre.

