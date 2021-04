Koeman explique le remplacement de Mingueza après avoir fait rage contre le défenseur lors de la victoire de Getafe

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a expliqué pourquoi il avait enlevé Oscar Mingueza contre Getafe quelques minutes seulement après avoir fait rage contre le jeune sur la ligne de touche.

Mingueza a recommencé le match en défense centrale mais a encouru la colère de son entraîneur en seconde période avec le score à 3-2 contre le Barça.

Koeman a rapidement remplacé Mingueza par Samuel Umtiti pendant les 15 dernières minutes et ne semblait pas avoir trop de temps pour le défenseur après son retour à l’abri.

Le patron du Barca a minimisé l’incident après le match et a félicité Mingueza pour la saison qu’il mène, mais a averti le jeune que les joueurs ne pouvaient pas se permettre de perdre leur concentration.

«Ma position avec lui est peut-être un peu exagérée. Il passe une excellente saison. La seule chose que je pense que les jeunes doivent apprendre, c’est que si vous jouez pour le Barça, vous devez toujours être impliqué dans les matchs », a-t-il déclaré.

“C’est compliqué. Pedri n’était pas là non plus. Son niveau. Araujo non plus. Le changement n’était pas par colère, mais pour mettre Frenkie sur la droite et donner à Umtiti des minutes, ce qu’il mérite.

«J’ai parlé à Mingueza après le match et il n’y a pas de problème. S’il y a un joueur qui connaît une excellente saison, c’est bien lui.