Koeman : finie la patience avec le Hollandais ?

QUOTAS AU GAGNANT DE LA LIGUE 2021-22

Ronald Koeman marchait sur une corde raide avant de jouer contre Grenade lors de la cinquième journée de la Ligue après avoir perdu 3-0 contre le Bayern Munich lors de ses débuts en Ligue des champions. Six jours après la défaite face aux Bavarois, les sensations ne se sont pas excessivement améliorées au Camp Nou après un nul en dernière minute à un but contre l’une des pires équipes de la catégorie. Les Catalans voient déjà le Real Madrid et l’Atlético s’échapper, mais le problème, ce ne sont pas les points mais le sentiment de vulnérabilité permanente d’une équipe qui semble ne pas avoir surmonté le départ de Leo Messi vers le Paris Saint Germain.

Le Néerlandais, qui a divulgué dans son entourage les conversations difficiles qu’il a eues avec le président Joan Laporta lors de la négociation de sa continuité cet été, a depuis ajouté des revers avec des décisions controversées. La perte de style contre le Bayern, la pauvreté du jeu montré contre Grenade ou leur refus de jouer avec un 4-3-3 Comme le reste des équipes subsidiaires culés, ils ont laissé le conseil d’administration dans une situation de tension maximale avec leur entraîneur.

La mauvaise nouvelle pour Laporta est qu’il n’y a pas d’argent pour signer un entraîneur de haut niveau, ceux qui viennent de la carrière ne sont pas dignes de confiance et le plus favori Xavi Hernández ne semble pas disposé à s’asseoir sur un banc cela ressemble plus à une chaise électrique qu’à un fauteuil confortable. Laporta semble obligé de comprendre Koeman, à moins que le Camp Nou ne dicte une sentence si l’équipe continue sur cette voie dangereuse qui fait perdre aux Catalans leur identité de club. Vous savez, vous ne négociez pas avec des idéaux.

Mais Koeman n’est pas le seul coupable dans une crise qui s’étend à toutes les lignes. Ter Stegen n’est pas le gardien qui a constamment sauvé des points, la défense est un drain avec l’accent mis sur la petite enfance d’Eric García, au milieu de terrain Busquets semble vieux et épuisé, tandis que Luuk de Jong n’a pas rempli ce que l’on suppose être un attaquant international. Les demandes de l’entraîneur, malgré l’émergence effervescente de Memphis Depay, n’ont marqué aucune différence jusqu’à présent cette saison.

Les cartes sont sur la table et la situation de Koeman est on ne peut plus compliquée. On parle d’un technicien qui est virtuellement licencié, mais qui ne partira pas tant que Laporta n’aura pas trouvé un remplaçant de niveau. La situation évoque le couple maintenant leur relation sachant qu’ils vont rompre si une meilleure fille ou un meilleur garçon apparaît. La seule chose évidente est qu’il n’y a personne qui reconnaît ce Barcelone et une partie de la faute incombe à Koeman. Comment diable n’ont-ils pas pu le retracer jusqu’à Grenade ? Les chances de ce Barça d’être champion de Ligue sont déjà tombées à [5.50], tandis que le Madrid de Vinicius et Benzema vole vers le [1.73]