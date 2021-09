Koeman joue son avenir à Cadix, où le ‘tiki-taki’ était inutile la saison dernière

23/09/2021 à 09h00 CEST

Betfair

Barcelone est en jeu pour ne pas rater le train de la Ligue et Koeman pour ne pas perdre son emploi. Après la victoire contre le Bayern en Ligue des champions et le match nul contre Grenade, sa position ne tient qu’à un fil très fin qui peut se rompre à Cadix.

Il est déjà question que Roberto Martínez dispose d’une clause libératoire pour quitter l’équipe néerlandaise et prendre en charge le banc culé, où Au cours des dernières heures, il est devenu le grand favori pour succéder à Koeman au pouvoir, quelque chose qui, selon les prévisions de Betfair, se négocie déjà à 3,6 (28,5%) devant Xavi (4,33 et 23,1% de part) et Conte (6,0 et 16,7% de part).

Le ‘tiki-taka’ n’a pas eu lieu l’année dernière

Après avoir trébuché contre Grenade, où il a fini par jouer avec Araujo et Piqué comme attaquants, au grand dam du fan de culé, le Néerlandais s’est demandé lors d’une conférence de presse si «quand vous voyez la liste des effectifs, que devez-vous faire & mldr; Jouer au ‘tiki-taki’ (‘tiki-taca’) ? Une explication qu’avec son groupe actuel, il ne peut pas reproduire le système que le Barça utilise depuis 40 ans.

Mais il ne faut pas oublier que lors de la dernière visite de la ligue à Cadix (décembre 2020), Le Barça de Koeman a atteint le record de possession d’une équipe visiteuse depuis 2014, atteignant 82,2%. Cela ne l’a pas aidé à tomber 1-2 et à compliquer encore plus sa vie et la lutte pour le titre.

Seul Luuk De Jong sait ce que c’est que de marquer Cadix

Le dernier arrivé et le seul à avoir marqué un but pour Cadix. Interrogé, et plus encore après sa décision criarde contre Grenade, il peut se targuer d’être le seul joueur de l’équipe culé à avoir marqué contre lui. C’était avec Séville, la saison dernière, et son quota pour répéter un but est de 2,6, c’est une probabilité de 38,5%. Seul Depay, qui cherche à récupérer son nez de marqueur après deux matchs sans voir la porte, est en tête du tableau des buteurs potentiels avec une part de 1,85 (54,1%). Pendant trois saisons, il n’en avait pas si peu tant à ce stade.

En fait, ses huit buts en cinq matchs sont une marque rare pour une équipe habituée à célébrer des buts partout. Au cours des cinq dernières saisons, le chiffre s’était toujours amélioré dans ce même nombre de matchs (dépassant les dix au total). Peut-être en raison de ces précédents, les pronostics ne sont pas du tout prometteurs en termes de match avec un festival de buteurs du Barça. En fait, 0-1 et 0-2 se négocient à 8,00 € par euro pari, soit une probabilité de 12,5%, ce qui est trop faible si l’on met en place le binôme Barça-but..

Koeman a basculé à son époque de footballeur & mldr; et gagnera en tant qu’entraîneur

Pour le moment, il n’a pas battu Cadix lors de ses deux affrontements en tant qu’entraîneur (1-1 et 2-1 la saison dernière), mais si l’on revient à son époque de joueur, lorsqu’il a été implanté pour mettre un avant-centre (Alexanko ) nous voyons que Koeman a balayé la baie avec un bilan de cinq victoires en six matchs et un bilan de buts de 21-6 où le Néerlandais a ajouté quatre buts. Cependant, si nous nous en tenons aux prévisions, nous voyons que la victoire de Barcelone est considérée comme acquise avec une part de 1,5 (66,7%), tandis que l’égalité est à 4,4 (22,7%) et la défaite est à 6,0 (16,7%). .

Negredo, pour le poker ; Choco Lozano, pour entrer dans l’histoire

Le plus grand danger pour Barcelone sont les attaquants de Cadix. D’un côté, le vétéran Álvaro Negredo, qui a marqué quatre buts pour les Catalans lors de leurs confrontations et est le premier joueur jaune préféré à marquer un but dans le duel. Selon les prévisions de Betfair, l’objectif de Vallecano se négocie à 3,6, dont découle une probabilité de 27,8%.

D’autre part, àIl semble que le “Choco” Lozano, dont le but est également payé à 3,6 € par euro pari (probabilité implicite de 27,8%) et que s’il battait Ter Stegen, il entrerait dans l’histoire de l’équipe andalouse, étant le premier à marquer Madrid et Le Barça en Ligue en ce 21e siècle.