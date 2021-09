Koeman : Messi était un tyran à l’entraînement à Barcelone

Ronald Koeman a discuté de notre vieil ami Lionel Messi cette semaine. Dans une interview avec Voetbal International, Koeman a déclaré que l’Argentin était une menace à l’entraînement. Exiger le meilleur des managers et des joueurs eux-mêmes.

«Bien sûr, il avait de bons joueurs autour de lui, mais il a fait la différence. Tout le monde semble mieux qu’eux à cause de lui. Ce n’est pas une critique, mais un constat.

«Lorsque nous faisions un entraînement de finition pendant l’entraînement, il y avait parfois des joueurs qui commençaient à frapper des balles faciles, un peu en train de s’amuser. Mais avec Messi, tout était : boum, boum, boum, boum. Jamais de fioritures, tout est fonctionnel. Et toujours voulu tout gagner.

«Nous jouons toujours un rondo avant l’entraînement. Si la balle fait 20 tours, les joueurs du milieu doivent avoir un tour supplémentaire. Si cela se produit trois fois de suite, les joueurs formeront deux lignes et les deux qui étaient au milieu se promèneront ensuite et recevront des tapes sur la tête et ainsi de suite.

“J’ai demandé à Messi si cela lui était arrivé une fois. — Oui, une fois, dit-il. Dans toutes ces années. Avec lui, les joueurs plus âgés n’ont jamais perdu un exercice contre les jeunes. C’est arrivé une fois et Messi était sérieusement en colère à ce sujet pendant une semaine. Vraiment, un tyran.

Koeman | La source