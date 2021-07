Koeman ne confirmera pas l’avenir de Griezmann à Barcelone

Ronald Koeman a été un peu vague cette semaine lorsqu’on l’a interrogé sur Antoine Griezmann. Laquelle de toutes les choses que Koeman a faites, je ne peux pas lui en vouloir pour celle-ci.

Compte tenu de la nature compliquée de Griezmann en tant que joueur en ce moment, il est un peu difficile de parler honnêtement de lui. Ajoutez le fait que la valeur de Griezmann est assez vitale pour que Barcelone puisse se permettre de signer à nouveau Lionel Messi, et vous avez quelque chose de très combustible.

« Griezmann est très important pour moi. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a bien joué et c’est un très bon joueur. Mais j’insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises. Le plus important est que Leo signe un nouveau contrat. Il est l’avenir du club, et nous devons tout essayer pour le faire signer.

Koeman | La source