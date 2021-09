Koeman ne sera pas limogé par Barcelone avant le match contre l’Atletico – rapport

in

Si vous étiez au bord de votre siège à vous poser des questions sur le statut professionnel de Ronald Koeman après une autre débâcle européenne, vous pouvez vous asseoir et vous détendre. Selon un rapport de Sport, Ronald Koeman ne sera pas limogé avant le match de l’Atletico Madrid samedi.

Le Néerlandais n’a pas fait grand-chose pour gagner le soutien et la confiance des membres du club et malgré le vote de confiance des dirigeants du Barça au cours de l’intersaison, il est déjà dans l’eau chaude. Barcelone ne se laisserait pas influencer par l’opinion publique et voudra montrer du “respect” à Koeman en lui donnant du temps.

La prochaine pause internationale pourrait sonner le glas de Koeman, mais pour l’instant, le Barça et Koeman vont s’y tenir malgré une autre performance désastreuse en Ligue des champions.

La défaite de mercredi contre Benfica a suscité plus de spéculations sur Koeman, Andrea Pirlo aurait rejoint Roberto Martinez, Xavi et Marcelo Gallado comme remplaçants possibles du Néerlandais au Camp Nou.