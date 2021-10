Koeman parle d’Aguero, Dembele et Lenglet avant le choc de Valence

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman s’est adressé à la presse samedi pour anticiper le choc du club en Liga contre Valence au Camp Nou.

Le match de dimanche est le premier du Barça après la pause internationale et démarre une semaine chargée avec le Dynamo Kiev et le Real Madrid à venir.

Koeman a parlé du match, a offert des mises à jour sur Ousmane Dembele et Clement Lenglet et son propre avenir au Camp Nou.

Voici les meilleurs morceaux :

Koeman sur Valence

C’est vrai qu’on s’attend à un match difficile. Le sien [Bordalas] les équipes sont toujours très compétitives, très physiques, et aussi avec le ballon c’est une équipe importante. En ce qui concerne notre défense, nous devons améliorer des aspects qui manquaient lors des derniers matchs. Nous jouons à domicile, nous allons essayer de gagner le match, créer un danger et nous savons que c’est un match très, très important.

Koeman sur Aguero

Kun s’est beaucoup amélioré ces derniers temps. Il a disputé un match amical mercredi mais il manque de rythme, la dernière fois qu’Ansu l’a fait à son retour, mais il le récupérera avec quelques minutes. Il est possible qu’il soit inclus dans l’équipe. Ce n’est pas une question de qualité, car à l’intérieur de la surface, c’est un grand joueur et il pourra apporter beaucoup à l’équipe en attaque. Le plus important, c’est qu’il soit physiquement à 100% et qu’il y arrivera en jouant des minutes, comme Ansu.

Koeman sur Dembélé

Dembele s’entraîne très bien. Il lui reste encore du temps pour revenir dans l’équipe mais il travaille dur. S’il sera de retour pour Madrid ? On verra, je ne peux pas te le dire pour le moment. Je ne sais pas. Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Son contrat ? Je laisse ça au club.

Koeman sur si le match de Kiev est plus important

Non, pas vraiment. Le plus important est le prochain match. En Ligue des champions, nous savons que nous devons gagner les six points contre le Dinamo. Mercredi sera une autre compétition mais cette semaine nous dépendons de nous-mêmes.

Koeman sur le renouvellement de Pedri

C’est quelque chose que le club a estimé adéquat, je n’ai rien à dire à ce sujet [his release clause]. C’est important qu’il renouvelle parce que nous voulons avoir les meilleurs joueurs ici. Tout entraîneur essaie d’améliorer n’importe quel joueur de l’équipe, mais cela dépend du joueur lui-même. Il écoute très bien, il essaie de s’améliorer, il a beaucoup de caractère pour quelqu’un de si jeune. C’est une excellente nouvelle qu’il sera avec nous pendant tant d’années.

Koeman sur si Ansu va commencer

On verra demain. Chaque jour, il s’améliore, mais il est absent depuis très, très longtemps et vous ne retrouvez pas la forme physique du match en deux semaines. Nous savons que nous avons trois matchs en une semaine. Il ne peut pas tous les jouer à cause de combien de temps il est absent. Nous devons décider ce qui est le mieux pour lui et ce qui est le mieux pour l’équipe.

Koeman sur son avenir

J’ai l’habitude qu’on parle de doute mais je n’ai jamais été très concerné. C’est un rôle important dans un grand club donc ça ne me surprend pas. Vous savez toujours que certaines choses ne vont pas dans votre sens. Je me souviens aussi que la saison dernière, il y avait des moments où j’étais le sujet de discussion. Le président m’a soutenu, m’a défendu mais je comprends que tout manager qui veut continuer doit gagner des matchs.

Koeman sur Lenglet

C’est avant tout une décision technique. Il est vrai qu’il a également eu des blessures mineures et n’a pas pu s’entraîner normalement. C’est un joueur très sérieux qui donne tout mais il doit attendre sa chance et la saisir quand elle frappe. Il ne s’est jamais plaint et je n’ai rien à redire. C’est un professionnel et un exemple de joueur qui a besoin de s’entraîner et d’être prêt.

Koeman sur Busuqets

Je suis d’accord, je pense que lors de ces deux matchs avec l’Espagne, il a joué de manière fantastique. On connaît ses qualités. Je pense que nous pourrions aussi en tant qu’équipe l’aider davantage mais je ne pense pas que nous puissions comparer l’équipe d’Espagne avec le Barça. Nous sommes très différents, nous essayons d’être compacts, de tirer le meilleur parti de Busquets, nous devons le faire et nous assurer que Busquets est confortable.

Koeman sur Gavi

Gavi a démontré, malgré son âge, qu’il sait jouer au plus haut niveau. Quand tu lui donnes la chance, comme je l’ai fait et comme Luis Enrique l’a fait, il en profite et c’est ce qui est beau dans le football. Nous avons tous les deux parié sur les jeunes parce qu’ils sont l’avenir. Cela dépend du joueur lui-même mais je pense que c’est important d’avoir ces joueurs s’ils sont là et pour leur donner des chances, essayer de trouver l’équilibre dans l’équipe.

Koeman s’il est content de l’équipe

C’est vrai qu’avec ces changements nous devenons plus compétitifs et nous essayons de trouver des joueurs qui vont améliorer l’effectif. Les blessures continueront de se produire, mais nous n’avons pas eu de chance. Avoir des attaquants blessés nous a laissé très limités. Je pense que maintenant nous nous améliorons. Je pense que nous avons une équipe capable de se battre pour le titre de champion.