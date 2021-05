Koeman parle de la course au titre, de Ronald Araujo, de Riqui Puig et de l’avenir de Barcelone

Ronald Koeman s’est entretenu avec des journalistes pour discuter du prochain match de Barcelone en Liga mardi à Levante.

Le Néerlandais a parlé de la course au titre, de la rotation, de jeunes tels que Ronald Araujo et Riqui Puig et de son propre avenir au Camp Nou.

Voici les meilleurs morceaux:

Koeman sur Levante

Je pense que la ligue est très à niveau en ce moment. Il nous a été difficile de bien finir pour diverses raisons, physiquement, le nombre de matchs auxquels nous avons joué. Nous essaierons de tout donner lors de ces derniers matchs.

Koeman sur les espoirs de titre

Après ces deux matchs nuls, je pense que nous sommes dans la même situation. C’est un peu différent car nous avons un match de moins. Mais je ne pense pas que nous devrions passer du temps à penser aux autres. Nous devons penser à nous-mêmes et gagner nos matchs.

Koeman sur l’autocritique après l’Atletico

Il y avait deux moitiés très différentes. Je pense qu’il était difficile pour nous de faire pression sur eux et ils ont créé plus de danger en première mi-temps. En seconde période, nous étions meilleurs. Nous avons joué contre une équipe très forte, physiquement et défensivement forte. Ils ont une équipe beaucoup plus expérimentée que nous. Nous avons joué avec deux milieux de terrain de 18 ans et deux défenseurs de 20 ans. Nous devons tout prendre en compte, pas seulement un résultat. Nous avons remporté un titre, nous nous battons pour un autre. Je ne pense pas qu’en première mi-temps, nous étions à notre meilleur. Nous sommes entrés dans le match trop inquiets, et oui en tant qu’entraîneur c’est ma responsabilité et nous en avons parlé.

Koeman sur la possibilité que le Barça soit expulsé de l’UCL

Je ne sais pas parce que je n’étais pas impliqué dans les pourparlers de Super League. Je n’ai pas parlé avec l’UEFA. Je ne sais pas s’ils le peuvent, je ne connais pas ces punitions. En ce moment, je ne suis pas intéressé.

Koeman sur s’il peut comprendre Real Madrid se sentir dur fait par

S’il y a quelqu’un qui ne devrait pas parler d’arbitres, c’est moi. Si le Real Madrid pense qu’il a été difficile, c’est son problème. La seule chose que je dirai, c’est qu’en tant qu’entraîneur, vous ne savez pas quand un handball est un handball. Même les arbitres semblent avoir des doutes quant à savoir s’il s’agit d’un penalty ou non.

Koeman sur s’il a besoin de tourner

Oui je pense mais c’est le cas pour toutes les équipes. Il y a eu beaucoup de jeux et cela coûte cher. C’est vrai pour toutes les équipes et sans vos fans, c’est encore plus difficile, vous n’avez pas leur aide dans les moments difficiles. Je pense que c’est pourquoi nous avons perdu plus de points à domicile. L’équipe la plus forte mentalement et physiquement gagnera certainement.

Koeman sur les joueurs du Barca B nécessaires pour les barrages de promotion

La première équipe est toujours plus importante. Je n’en ai parlé à personne du club. Bien que nous puissions encore être champions de la ligue, ce sera la chose la plus importante. S’il arrive un jour où nous pouvons aider l’équipe B, nous l’aiderons comme toujours.

Koeman sur Ronald Araujo

Ronald a été blessé pendant un moment. C’était un peu difficile pour lui de retrouver sa meilleure forme physique mais il est engagé à 100% et il a joué une excellente seconde période contre l’Atletico. Il avait besoin d’un peu plus de temps après sa blessure, ce qui est normal et je pense qu’il fait une excellente saison.

Koeman sur s’il regardait le Real Madrid vs Séville

J’ai vu les 20 premières minutes, puis j’ai regardé Milan vs Juventus. Je suis très nerveux en regardant nos concurrents directs, alors je préfère me détendre et regarder un autre match. J’ai découvert le résultat une fois terminé.

Koeman sur Araujo Partie 2

Je pense qu’il faut parler d’Araujo mais aussi de joueurs comme Mingueza, Pedri et Ilaix. En début de saison, personne ne pouvait imaginer ces quatre joueurs jouer autant de matches. Ils ont saisi l’opportunité que je leur ai donnée et ils sont l’avenir. En ce moment, nous construisons une équipe pour l’avenir et nous jouons avec beaucoup plus de jeunes joueurs que les autres équipes. Lorsque vous jouez avec de jeunes joueurs, vous manquez de maturité et d’expérience, mais une saison entière pour ces joueurs est très importante pour de nombreuses saisons à venir.

Koeman sur le manque de temps de jeu de Pjanic et Riqui Puig

Je préfère ne pas mettre en place trop de changements, cela dépend aussi des entraînements et des décisions tactiques et des formations. Il y a beaucoup de choses qui influencent les décisions de savoir pourquoi certains joueurs jouent plus et d’autres moins. Mais tous les joueurs qui ne jouent pas beaucoup doivent être préparés au moment où ils doivent entrer.

Koeman sur s’il serait injuste pour lui de perdre son emploi

J’en parlerai après le dernier match. Je ne pense pas que nous ayons besoin de déterrer des choses qui n’existent pas. Le président m’a dit qu’il avait confiance en moi et c’est lui qui décidera. Si après la saison les choses changent, nous pouvons en parler, mais pour le moment, je ne suis pas du tout inquiet. J’ai un contrat pour deux saisons et je me vois ici. Sinon, le président me le dira. Nous avons une réunion prévue pour la fin de la saison, donc pour le moment, nous n’avons pas besoin de parler.

Koeman sur s’il a un message aux fans

Que nous croyons toujours que nous pouvons être des champions et nous nous battrons pour cela jusqu’à la dernière seconde.