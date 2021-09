Koeman parle de Laporta, Coutinho et Luuk de Jong avant le choc du Bayern UCL

Ronald Koeman a affronté des journalistes lundi pour parler de tout ce qui concerne Barcelone avant le grand match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions contre le Bayern Munich au Camp Nou.

Le patron de Barcelone a parlé des chances de son équipe en Europe, de sa relation avec le président Joan Laporta et de la forme physique de Philippe Coutinho et Luuk de Jong.

Voici les meilleurs morceaux :

Koeman sur le Bayern

Nous savons à quel point le Bayern est bon. Ils ont des joueurs très expérimentés et de qualité et ça va être très dur. Nous voulons disputer la Ligue des champions et nous jouons à domicile. Nous allons essayer d’obtenir le meilleur résultat possible.

Koeman sur s’il est «trop tôt» pour affronter le Bayern

Nous sommes tous très conscients des changements que nous vivons. Nous avons besoin de temps mais il n’y en a pas dans le football de nos jours. Je pense que ce sera un jeu très intéressant.

Koeman sur Laporta

Nous sommes bons. Nous parlons quand nous avons quelque chose à dire et nous voulons tous les deux le meilleur pour le club. Il vient assez souvent aux entraînements et nous parlons beaucoup. Aucune plainte à ce sujet. Il y a des petites choses mais on est super.

Koeman sur son interview à NOS

La seule chose que j’ai dite, c’est que je suis un entraîneur qui donne des minutes aux jeunes joueurs. On ne sait jamais si un autre entraîneur donnera autant d’opportunités que nous. Je veux toujours le meilleur pour le club. Nous nous améliorons. Une des bonnes choses est que je donne des minutes aux jeunes joueurs.

Koeman sur sa prolongation de contrat

Je ne veux pas parler de ça. Je ne vais pas parler de mon contrat. Il n’y a pas de conditions. Nous savons tous ce que signifie le Barça. Nous savons tous que nous changeons les choses dans l’équipe. D’autres choses, mon avenir, n’est pas important. Le club est tout ce qui compte. Demain, nous avons une grande chance de faire une déclaration et c’est plus important que mon avenir.

Koeman se demande si le Barça peut remporter l’UCL

Je ne peux pas répondre à ça. Demain, c’est la première journée de la Ligue des champions et nous changeons les choses. Quand le jeu se terminera, on verra. Il m’est très difficile de répondre à votre question.

Koeman sur l’état des joueurs après 2 semaines sans match

Nous sommes très en forme. Nous sommes en forme à 100 %. Aucun problème du tout. Les joueurs se sont entraînés et pendant la trêve internationale, nous avons le temps de donner un peu de repos aux joueurs. Ils sont prêts.

Koeman sur le 8-2

C’était il y a un an. Bien sûr, ils ont été blessés dans cette défaite, vous ne pouvez pas l’oublier, nous ne pouvons pas le changer. Mais nous allons nous préparer au mieux pour le match et nous assurer qu’il y aura beaucoup d’intensité dans les 90 minutes. Nous pouvons gagner bien sûr. Nous avons de bons joueurs et nous devons utiliser notre style pour blesser l’opposition.

Koeman sur l’utilisation de trois défenseurs centraux

Les gens parlent de défenseurs centraux mais ce n’est pas la clé, le système est plus important. Si vous perdez des balles à l’arrière, elles nous feront beaucoup de dégâts. Le Bayern est très bon physiquement. C’est très important pour nous de garder le ballon et de trouver les espaces où nous pouvons les punir.

Koeman sur Coutinho et Luuk de Jong

Coutinho est absent depuis longtemps mais s’améliore. Il a besoin de temps de jeu, c’est important pour lui. Luuk est différent, il vient d’arriver, n’a joué aucune minute avec nous et il a besoin de temps et de jeux pour atteindre son meilleur niveau.