Koeman parle de l’avenir de Barcelone, de la course au titre et de Dembele avant Villarreal

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a affronté la presse samedi pour parler du voyage de son équipe à l’Estadio de la Cerámica pour affronter Villarreal en Liga.

Le Néerlandais a discuté de son propre avenir au Camp Nou, des problèmes de blessures du club et a offert ses réflexions sur la course au titre.

Voici les meilleurs morceaux:

Koeman sur Villarreal

Villarreal joue un très bon football, ils ont des joueurs très dangereux au sommet et ce sera un match très intéressant. Ils jouent très bien au football avec des joueurs de haut niveau et ils se révèlent être une équipe solide en Europe.

Koeman sur le rodage

Nous savons que nous avons sept matchs à disputer. Pour nous, c’est la même chose que pour les trois autres et l’important est de gagner. Si vous ne gagnez pas, ils auront moins de chances de gagner la ligue, et c’est clair.

Koeman sur Dembele, Coutinho et Ansu

Tous les joueurs appelés ont des options pour jouer. Coutinho et Ansu sont blessés depuis plus longtemps que prévu et je ne peux pas dire s’ils joueront à nouveau cette saison.

Koeman sur son avenir

Le président dès le premier jour a montré son soutien et sa confiance en moi. Jusqu’à ce que le contraire se produise, je dirai la même chose. Donc, en principe, je me considère comme l’entraîneur de la saison prochaine. J’ai aussi un contrat. Si ce n’est pas le cas, nous devons parler.

Koeman sur ses rivaux pour le titre

Je ne vois aucun des prétendants au titre plus forts que les autres. L’Atlético, Madrid et Séville gagnent beaucoup de matchs. L’avantage est que nous avons un match contre l’Atlético et que nous pouvons les battre et eux nous. Ce sera un combat jusqu’au dernier jour.

Koeman sur Dembele

C’est un joueur important pour nous car il a un profil différent. Il peut dribbler, tirer avec les deux pieds … S’il est dans l’équipe, c’est mieux.

Koeman sur la fatigue

Les joueurs ont beaucoup joué, mais on récupère bien et on est toujours en forme pour débuter les matchs. Parfois, il n’y a pas beaucoup de repos, mais nous devons accepter les heures de coup d’envoi. Nous devons l’accepter et récupérer.