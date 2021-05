Koeman parle de l’avenir de Barcelone, Messi et Pedri avant Eibar

Ronald Koeman a affronté la presse pour la dernière fois cette saison avant le dernier match de Barcelone de ce qui a été une autre campagne de montagnes russes.

Le patron de Barcelone a évoqué le fait que Pedri et Lionel Messi avaient raté le match contre Eibar, son avenir au club et aussi les changements nécessaires au Camp Nou.

Koeman sur Eibar

C’est le dernier match de la saison et nous allons faire de notre mieux pour gagner. C’est vrai que nous n’avons rien à jouer, mais c’est le dernier match et j’aimerais le gagner.

Koeman sur son avenir

Je ne sais pas si je vais continuer, vraiment. J’ai parlé avec le président il y a deux semaines et nous avons convenu de parler à la fin de la saison. Nous verrons parce que j’ai toujours dit que je voulais continuer et remplir mon contrat.

Koeman sur la saison du Barca

Avec tous les problèmes que nous avons eu, et pas besoin de les parcourir un par un, cette saison n’a pas été mauvaise. Cela n’a pas été très bon non plus. Pour moi, ça a été une saison OK, sachant toutes les circonstances que nous avons eues contre nous.

Koeman sur Messi et Pedri

Il y a trois ou quatre joueurs qui ont fait un effort énorme, je ne veux pas dire que les autres ne l’ont pas fait, mais Messi, Pedri et Frenkie ont joué le plus de minutes. De Jong jouera le dernier match à cause de la sanction la semaine dernière. Pedri ne le fera pas à cause de la saison qu’il a eue et de son âge. Espérons qu’il atteindra les Euros, ce qui est très important pour lui. Leo doit jouer la Copa America – donc physiquement, je dois protéger ces joueurs. Je leur ai parlé et nous sommes parvenus à un accord pour ne pas amener Pedri ou Messi mais Frenkie oui.

Koeman sur s’il prévoit pour la saison prochaine

J’ai fait ce que je devais faire en tant qu’entraîneur, c’est-à-dire planifier la pré-saison, parler de nouveaux joueurs, parler de joueurs qui pourraient partir. Aujourd’hui encore, j’ai parlé à Ramon Planes et Mateu Alemany de la saison prochaine, donc cela fait partie de mon travail. Jusqu’au dernier jour où je suis ici, j’ai besoin de faire mon travail. J’aime faire ça. Je ne pense pas que ce soit bon pour le club lorsque vous devez planifier la pré-saison à partir de zéro sans manager, alors je le fais pour l’amour de mon club et pour mon travail.

Koeman sur l’avenir de Messi

Espérons que Leo continuera pendant de nombreuses années. Encore une fois cette saison, il a montré qu’il était unique. Il a marqué 30 buts, tout ce qu’il a donné à l’équipe a été fantastique. Pour moi en tant que personne et en tant que professionnel, je lui donne un 10 sur 10. J’espère qu’il reste, mais sinon nous devrons faire venir de nouveaux joueurs. Nous devrons chercher plus d’efficacité de l’équipe car nous manquerons 30 buts. Le Barca avec Messi a beaucoup plus d’avenir que le Barca sans Messi.

Koeman sur l’autocritique

Bien sûr, je pense que je suis responsable des changements, des jeunes joueurs à qui j’ai donné des chances. Je suis responsable des moments où nous avons manqué. Alors oui, l’autocritique fait mal et encore plus dans cette dernière partie de cette saison. Mais je pense que tout était contre nous, nous devons donc analyser tout ce que nous avons fait. Ce n’est pas que je pense que je suis le meilleur entraîneur de ce club. Je pense qu’il y a de meilleurs managers, cela dépend de la confiance, des joueurs, mais je me vois très capable d’être le manager de ce club.

Koeman sur les changements nécessaires

Ces changements, vous ne pouvez pas simplement les faire dès le premier jour en un an. Nous avons besoin de plus de temps pour mettre en œuvre plus de changements et essayer de rechercher des joueurs qui nous donneront plus d’efficacité et plus de force. Si vous regardez une équipe comme l’Atletico – c’est déjà une équipe formée – et notre équipe n’a pas encore fini. Nous parlons beaucoup de domaines, de positions à renforcer.

Koeman sur s’il regrette d’être revenu au Barca

Non jamais. Aujourd’hui, je suis très heureux d’être ici, d’être le manager de ce grand club. Cela a toujours été une joie d’être ici en tant que joueur et entraîneur. En tant qu’entraîneur, je sais qu’il y a beaucoup de pression et je l’accepte. Parfois, je pense qu’il y a un manque de respect. Je suis heureux d’être ici et je veux continuer mais nous devons parler.

Koeman sur les joueurs susceptibles de partir

Je pense que nous devons tenir ces discussions à huis clos. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiées dans la presse et qui ne devraient pas. Nous devons respecter les joueurs et parler à eux et à leurs managers s’il doit y avoir des changements. C’est ainsi que j’opère et continuerai de le faire.

Koeman sur si les joueurs sont contrariés

Cela a été une semaine difficile à cause des critiques. L’ambiance n’est pas la meilleure pour le moment mais c’est normal. Nous ferons tout pour gagner le match demain mais pour certains joueurs c’est vraiment douloureux.